Nghi phạm vụ bé gái tử vong dưới vuông nước là thiếu niên 16 tuổi

Cà MauCông an xác định Hồ, 16 tuổi, là nghi phạm liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi tử vong dưới vuông tôm ở xã Cái Đôi Vàm, thi thể có vết thương ở cổ.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, bước đầu Hồ (quê Vĩnh Long) khai nhận hành vi liên quan đến cái chết của bé gái 13 tuổi (không phải 16 tuổi như thông tin ban đầu). Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, chưa công bố thông tin cụ thể về hành vi cũng như nguyên nhân sự việc.

Người dân tập trung tại khu vực phát hiện thi thể thiếu nữ. Ảnh: Minh Minh

Trước đó, khoảng 7h ngày 2/1, người đàn ông chạy xe trên tuyến đường bêtông dọc kênh Lô 1, thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm, phát hiện thi thể bé gái nổi trên mặt nước vuông tôm, trên cổ có vết thương. Nạn nhân mặc áo thun màu xám trắng, bên ngoài khoác áo xám tro.

Nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đại tá Châu Quốc Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp điều tra.

Nạn nhân được xác định là bé gái sinh năm 2013, học lớp 7, ngụ ấp Cái Đôi, xã Cái Đôi Vàm, sống cùng ông bà ngoại. Gia đình nạn nhân kinh doanh ăn uống tại chợ địa phương.

Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, vết thương trên cổ nạn nhân nghi do vật sắc gây ra; có dấu hiệu bị sát hại và ném xuống vuông của người dân.

An Minh

* Tên của nghi phạm đã thay đổi