Nghi phạm truy sát 4 người bị khởi tố

Nghệ AnLương Văn Thảo, 39 tuổi, kẻ từng có bệnh án tâm thần, bị khởi tố tội Giết người do dùng dao tấn công ba gia đình, khiến một người tử vong.

Ngày 20/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) xác nhận lệnh khởi tố bị can với Thảo, trú xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái (huyện Tân Kỳ) đã được ban hành.

Bị can Thảo. Ảnh: CTV

Theo xác minh, khoảng 4h ngày 12/7, Thảo cầm con dao phát rẫy dài hơn nửa mét chạy tới nhà chú họ Lương Văn Vĩ ở cùng xóm. Hắn đạp cửa chính, dùng dao chặt chấn song cửa sổ. Ông Vĩ mở cửa ngách đi ra thì bị Thảo chém gục tại chỗ. Dù bị thương, ông Vĩ cố hô hoán vợ và con chốt cửa phòng ngủ tránh bị tấn công.

Thảo chạy thêm hơn 200 m tới nhà chị Hồ Thị Hường cùng xóm, đâm chị tử vong. Chồng chị Hường vào ngăn cũng bị chém. Quá trình giằng co giữa hai bên, cán dao của hung thủ bị gãy.

Hung khí trong vụ án. Ảnh: CTV

Bỏ lại hung khí, Thảo chạy sang nhà hàng xóm khác, vớ bơm xe đạp đập vào chân nữ chủ nhà. Thấy vợ bị tấn công, chồng chị này là công an viên xã đã lập tức khống chế kẻ truy sát.

Theo cơ quan điều tra, Thảo và các nạn nhân không có mâu thuẫn gì trước. Thảo có bệnh án tâm thần từ năm 2019. Cơ quan điều tra sẽ làm thủ tục giám định tâm thần đối với nghi can để hoàn tất hồ sơ.

Cán bộ xã Nghĩa Thái cho biết Thảo đã lập gia đình, từng mắc hoang tưởng "lo nhiều người đánh mình" song chưa làm ai bị thương.

Các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Hải Bình