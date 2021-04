Nghi phạm ném mìn vào tiệm vàng bị bắt

Hải PhòngPhạm Anh Vũ, 27 tuổi, bị bắt sáng 15/4 khi lang thang trên phố Chợ Cột Đèn, sau 28 ngày gây nổ tại tiệm vàng Đức Đệ.

Vũ khai nhận "do tính nết, tư tưởng có phần cực đoan, không bình thường", lại thù ghét chủ tiệm vàng bạc Đức Đệ ở số 75 phố Hải Triều nên ném mìn tự chế vào cửa hàng trong tối 17/3.

Phạm Anh Vũ bị bắt sau 28 ngày gây ra vụ nổ mìn tự chế tại tiệm vàng Đức Đệ, số 75 Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng (Hải Phòng). Ảnh: Công an cung cấp

Nghi can 27 tuổi thú nhận đã lên mạng học cách chế tạo mìn. Sau khi gây nổ ở cửa hàng vàng bạc Đức Đệ, Vũ bỏ chạy vào nhà ông Vũ Văn Tuân ở số 22 Do Nha, quận Hồng Bàng, cướp xe máy Honda AirBlade trốn ra khu vực nghĩa trang thôn Tất Xứng, huyện An Dương thay quần áo. Vũ tiếp tục đến khu vực bờ sông thuộc địa phận huyện An Lão, đẩy xe máy xuống sông phi tang.

28 ngày sau đó, Vũ không về nhà và không liên lạc với người thân, lang thang khắp phố phường Hải Phòng nhặt ve chai kiếm sống để trốn tránh sự truy bắt của công an.

Căn cứ lời khai của Vũ, ngày 15/4, công an đã tìm thấy chiếc Honda AirBlade dưới sông và thu được 3 quả nổ cùng kíp nổ, các tang vật liên quan.

Chiếc xe máy được tìm thấy dưới lòng sông giáp giữa huyện An Dương với huyện An Lão cùng các quả mìn tự chế. Ảnh: Công an cung cấp

Vũ bị cáo buộc khoảng 18h30 ngày 17/3 khoác ba lô đi bộ đến trước cửa hàng vàng bạc Đức Đệ gây nổ. Vụ nổ gây thương tích nhẹ cho hai vị khách; 7 tủ trưng bày, trần nhà, đèn quảng cáo bị hư hỏng.

Khi tháo chạy, Vũ uy hiếp những người truy đuổi, đâm dao gây thương tích cho chủ tiệm.

Giang Chinh