Nghi phạm buôn ma túy bơi qua sông, lẩn trốn suốt 6 ngày

Hà TĩnhNguyễn Trung Thành nhiều lần luồn rừng, vượt suối, bơi qua sông Ngàn Sâu để trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng trong gần một tuần.

Ngày 31/3, Nguyễn Trung Thành, 51 tuổi, trú xã Mai Hoa, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, tạm giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, Phan Trọng Tài, 46 tuổi, trú xã Mai Hoa, và Trần Quốc Hoàn, 43 tuổi, trú xã Vũ Quang, cũng bị khởi tố, bắt giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Che giấu tội phạm.

Theo điều tra, Thành là đầu mối cung cấp, bán lẻ ma túy nhiều năm tại xã Mai Hoa (trước đây thuộc huyện Hương Sơn), có nhiều tiền án, hoạt động khép kín, chỉ bán cho người nghiện quen biết nhằm tránh bị phát hiện.

Trinh sát khống chế Thành khi vừa bơi qua sông Ngàn Sâu, thu tang vật tại nhà riêng.

Chiều 12/3, trong quá trình triệt phá đường dây, cảnh sát bắt quả tang Tài đang tàng trữ 5 viên hồng phiến. Làm việc với cơ quan điều tra, Tài cùng một số người liên quan khai mua ma túy từ Thành để sử dụng.

Khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Thành, thu gần 196 gram hồng phiến, hơn 69 gram heroin và 17,6 gram ma túy đá. Phát hiện bị lộ, nghi phạm bỏ chạy vào rừng, lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở, bơi qua sông Ngàn Sâu, liên tục đổi hướng qua các khe suối, lối mòn để tẩu thoát.

Ba ngày sau, Thành tìm cách trốn sang Lào qua đường mòn, móc nối với Hoàn để nhờ hỗ trợ. Hoàn sau đó bị cảnh sát bắt giữ, còn Thành tiếp tục ẩn náu trong rừng.

Ngày 18/3, Thành từ trong rừng ra, bơi qua sông Ngàn Sâu đoạn qua thôn Văn Giang, xã Mai Hoa để tìm đường thoát thân thì bị trinh sát mật phục bắt giữ.

Đức Hùng