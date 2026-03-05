Bất an vì chồng và sếp nữ thường đi dạo, chia sẻ mọi chuyện với nhau

10h đêm, chị còn gọi điện cho chồng tôi nói chuyện gần cả tiếng đồng hồ để giãi bày nỗi ấm ức.

Chồng hơn tôi một tuổi, anh gần 40 tuổi. Anh yêu thương và quan tâm vợ con, là một người sống có trách nhiệm trong cả cuộc sống lẫn công việc. Nhưng trong lòng tôi lâu lâu lại có chút lo sợ bất an. Không biết có phải giác quan thứ sáu nổi lên không hay chỉ là sự tự ti của độ tuổi chơi vơi tạo nên cảm giác lo sợ đó. Ở cơ quan chồng, có chị sếp sắp về hưu rất tài giỏi. Trước đây, khi chồng tôi mới về công tác, chị là người sếp rất khó tính trong công việc, yêu cầu cao. Cũng nhờ được làm việc với chị, chồng tôi ngày càng tiến bộ về công việc và nhận thức trong cuộc sống.

Chồng tôi thường xuyên chia sẻ với tôi về sự phức tạp của cơ quan, về áp lực của công việc. Tuy nhiên anh không nói toàn bộ vì có nói tôi cũng không giải quyết được mà chỉ thêm lo lắng. Chị sếp của anh cũng vậy, chồng chị có năng lực, chị nói anh ấy rất uyên bác, là chồng nhưng cũng là bạn của chị. Vậy nhưng khi gặp áp lực công việc, không hiểu sao chị không chia sẻ với chồng mà 10h đêm còn gọi điện cho chồng tôi nói chuyện gần cả tiếng đồng hồ để giãi bày nỗi ấm ức. Nhiều khi chị còn vừa nói vừa khóc với chồng tôi. Mỗi lần như vậy, chồng đều nói với tôi là khổ thân chị ấy không biết nói với ai. Lúc ấy tôi thật sự không hiểu chồng chị có vai trò gì với chị. Mỗi lần như vậy, tôi đều có cảm giác khá khó chịu trong lòng.

Tuy nhiên chị giúp đỡ gia đình tôi khi chúng tôi khó khăn về tài chính, nhưng chỉ một lần duy nhất. Chúng tôi trả lại rất nhanh và cảm ơn chị bằng cách khác. Thật sự trong lòng tôi không thoải mái nhưng lại không tiện nói ra với chồng, rằng khi chúng tôi đi đâu, làm gì, có gì vui buồn hay thú vị, tôi đều thấy chồng nhắn tin với chị ấy; hoặc chụp ảnh, quay video các hoạt động thú vị của gia đình tôi gửi cho chị xem rồi hai người nhắn tin qua lại, thậm chí không quên mua các món quà nhỏ về làm quà cho chị.

Chồng tôi không quên các việc đó những cũng không bỏ bê gia đình chỉ để nhắn tin. Cũng có thể vì chị đi công tác hay mua các món quà nhỏ tặng chồng tôi và gia đình tôi. Tôi cũng cảm thấy không thoải mái khi chồng đi dạo bộ công khai với chị, hai người vừa đi vừa nói chuyện trao đổi công việc và nhiều chuyện khác. Anh có rủ tôi đi cùng nhưng tôi hiểu chỉ là rủ cho có lệ nên tôi không đi mà ở nhà trông con.

Có phải tôi quá ích kỷ và nhỏ nhen khi không thích thấy người chồng yêu thương vốn là của mình giờ đi cạnh người phụ nữ khác vì bất kỳ lý do gì hay không? Có phải tôi đang trong độ tuổi chơi vơi khi vẫn tự kiếm được tiền nhưng lại không giỏi như chị ấy nên với chồng, tôi chỉ là một tình yêu về thể xác và là mẹ của hai đứa con anh? Còn với chị, là một nhu cầu về tinh thần, muốn tiến bộ không ngừng, hay cảm thông giúp đỡ của chồng tôi hay không?

Tôi không biết suy nghĩ này có phải tội lỗi không khi chồng vẫn ngày ngày bên cạnh chăm lo cho ba mẹ con. Anh sống có trách nhiệm, biết trước sau, là người con hiếu thảo với bố mẹ hai bên, cư xử đúng mực với gia đình hai bên nên mọi người đều rất yêu quý. Tôi không biết có phải mình đang có suy nghĩ ích kỷ nhỏ nhen? Rất mong nhận được tư vấn, góp ý xây dựng từ quý khán giả. Xin cảm ơn.

Minh Thư