Nghỉ dưỡng sang trọng giữa thiên nhiên tại L'Azure Resort & Spa

Một số du khách quốc tế chia sẻ trải nghiệm tích cực sau khi lưu trú tại đây. Elena (Nga) đánh giá bãi biển riêng của khu nghỉ dưỡng là địa điểm phù hợp để ngắm hoàng hôn mà không cần phải đi đâu xa. Mỗi buổi chiều, cô thường đi dạo dọc bờ biển thư giãn và nhấm nháp cocktail.

Du khách James Anderson (Anh) cho biết L'Azure mang đến không gian nghỉ dưỡng kết hợp nét mộc mạc của Phú Quốc và tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế. Còn Marcus G. (Mỹ) nhận xét khu nghỉ dưỡng có lợi thế về vị trí, tầm nhìn biển và dịch vụ.