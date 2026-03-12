Nghỉ dưỡng sang trọng giữa thiên nhiên tại L'Azure Resort & Spa

Giữa bức tranh du lịch sôi động của Phú Quốc hiện tại, L'Azure Resort & Spa hướng đến tối ưu trải nghiệm cho du khách thông qua các hoạt động, dịch vụ cao cấp giữa không gian thiên nhiên xanh mát, trong lành.
Nhờ vị trí ngay trung tâm Dương Đông, khách lưu trú tại đây có thể dễ dàng kết nối các điểm tham quan ở cả phía Bắc và Nam đảo. Resort còn có bờ biển riêng trải dài với hàng dừa xanh mát, mang đến sự riêng tư, gần gũi thiên nhiên. Du khách có thể vừa ngắm hoàng hôn đảo ngọc, vừa thưởng thức bữa tối lãng mạn bên biển với bãi cát mịn dưới chân.
Bên trong khuôn viên là hệ sinh thái dịch vụ được xây dựng quanh trải nghiệm nghỉ dưỡng. Khu hồ bơi trung tâm được thiết kế mở, đón nắng và gió biển, tạo không gian thư giãn cho cả người lớn và trẻ nhỏ.
Ẩm thực tại đây tập trung vào các nguyên liệu địa phương, đặc biệt là hải sản. Tất cả được chế biến theo phong cách kết hợp hương vị truyền thống và cách trình bày hiện đại.
Sim Spa là khu chăm sóc sức khỏe nằm giữa mảng xanh resort. Nơi đây cung cấp các liệu pháp thư giãn sử dụng thảo mộc bản địa trong không gian yên tĩnh, giúp du khách thư giãn sau hành trình khám phá đảo ngọc.
Đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết triết lý vận hành của L'Azure tập trung vào trải nghiệm dịch vụ cá nhân hóa. Đội ngũ nhân viên hướng đến việc tạo sự gần gũi và thấu hiểu nhu cầu của du khách trong suốt thời gian lưu trú.
Một số du khách quốc tế chia sẻ trải nghiệm tích cực sau khi lưu trú tại đây. Elena (Nga) đánh giá bãi biển riêng của khu nghỉ dưỡng là địa điểm phù hợp để ngắm hoàng hôn mà không cần phải đi đâu xa. Mỗi buổi chiều, cô thường đi dạo dọc bờ biển thư giãn và nhấm nháp cocktail.
Du khách James Anderson (Anh) cho biết L'Azure mang đến không gian nghỉ dưỡng kết hợp nét mộc mạc của Phú Quốc và tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế. Còn Marcus G. (Mỹ) nhận xét khu nghỉ dưỡng có lợi thế về vị trí, tầm nhìn biển và dịch vụ.
Khu nghỉ dưỡng cũng nhận một số giải thưởng quốc tế trong năm 2025-2026 như danh hiệu Luxury Family Beach Resort (Resort biển sang trọng dành cho gia đình) và Luxury Seaside Resort (Resort bờ biển sang trọng) tại World Luxury Hotel Awards 2025. 'Azure Resort & Spa còn từng nhận giải TripAdvisor Travelers’ Choice, đạt điểm đánh giá 9,5 trên Trip.com và 9,4 trên Booking.com đầu năm 2026.
"Tọa lạc tại trung tâm đảo nhưng vẫn giữ được không gian biển riêng, L'Azure Resort & Spa kỳ vọng có thể mang đến cho du khách sự cân bằng giữa trải nghiệm điểm đến thuận tiện và nghỉ dưỡng riêng tư, cao cấp", đại diện resort cho biết.
Đan Minh
Ảnh: L'Azure Resort & Spa