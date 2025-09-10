Nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe tại Ixora Ho Tram by Fusion

Ixora Ho Tram by Fusion nằm trong "Quận Vui" The Grand Ho Tram, giới thiệu gói nghỉ dưỡng Libre Wellness Escape, kết hợp chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng sang trọng.

Chương trình nghỉ dưỡng Libre Wellness Escape do Ixora Ho Tram và YSL Beauty hợp tác ra mắt, nhằm mang đến trải nghiệm thư giãn, giải trí kết hợp chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Ông Timothy Tan, Phó chủ tịch Kinh doanh và Tiếp thị The Grand Ho Tram cho biết việc trình làng gói dịch vụ mới góp phần thể hiện cam kết của đơn vị trên hành trình nâng cao trải nghiệm nghỉ dưỡng cho du khách.

Toàn cảnh Ixora Ho Tram by Fusion vây quanh bởi mảng xanh thiên nhiên. Ảnh: Ixora Ho Tram

Nằm giữa thiên nhiên xanh mát, Ixora Ho Tram by Fusion cách bờ biển Hồ Tràm vài bước chân. Nơi đây gồm các biệt thự và căn hộ thiết kế mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên và gió biển. Khu nghỉ dưỡng thuộc khu phức hợp The Grand Ho Tram, nơi hội tụ nhiều tiện ích cao cấp như sân golf The Bluffs, hệ thống nhà hàng đa dạng và bãi biển riêng.

Khu vực Residence Garden Pool với vườn và hồ bơi riêng sẽ là nơi dành cho du khách gói dịch vụ Libre Escape. Nội thất trang nhã với các chi tiết gỗ, đá và vật liệu tự nhiên. Sân vườn rộng là nơi lý tưởng để thư giãn, ngắm cảnh, giải trí riêng tư cùng người thân, gia đình.

Không gian nghỉ dưỡng sang trọng, riêng tư tại Residence Garden Pool. Ảnh: Ixora Ho Tram

Chương trình nghỉ dưỡng được thiết kế như một hành trình chăm sóc trọn vẹn thể chất lẫn tinh thần. Du khách sẽ được mời thức uống welcome drink, tận hưởng các tiện nghi cao cấp với hồ bơi riêng tại phòng kèm bữa sáng buffet với đa dạng lựa chọn.

Set trà chiều phong cách châu Âu dành cho khách Libre Escape. Ảnh: Ixora Ho Tram

Vào buổi chiều, du khách có thể vừa ngắm hoàng hôn, vừa thưởng thức set trà chiều lấy cảm hứng từ nước hoa Libre của YSL Beauty trong không gian thanh bình của Hồ Tràm. Khách chọn gói nghỉ dưỡng này còn được tặng thêm giỏ quà gồm hoa tươi và bộ nước hoa YSL Beauty.

Giỏ quà YSL Libre dành riêng cho khách chọn gói dịch vụ Libre Escape. Ảnh: Ixora Ho Tram

"Giỏ quà thể hiện tinh thần của Libre Escape - một kỳ nghỉ kết hợp chăm sóc sức khỏe và phong cách sống, gợi nhớ về thời gian nghỉ dưỡng bên rừng nguyên sinh - nốt hương đặc trưng của YSL Libre", đại diện thương hiệu cho biết.

