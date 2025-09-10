Nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe tại Ixora Ho Tram by Fusion

Chương trình nghỉ dưỡng Libre Wellness Escape do Ixora Ho Tram và YSL Beauty hợp tác ra mắt, nhằm mang đến trải nghiệm thư giãn, giải trí kết hợp chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Ông Timothy Tan, Phó chủ tịch Kinh doanh và Tiếp thị The Grand Ho Tram cho biết việc trình làng gói dịch vụ mới góp phần thể hiện cam kết của đơn vị trên hành trình nâng cao trải nghiệm nghỉ dưỡng cho du khách.
Nằm giữa thiên nhiên xanh mát, Ixora Ho Tram by Fusion cách bờ biển Hồ Tràm vài bước chân. Nơi đây gồm các biệt thự và căn hộ thiết kế mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên và gió biển. Khu nghỉ dưỡng thuộc khu phức hợp The Grand Ho Tram, nơi hội tụ nhiều tiện ích cao cấp như sân golf The Bluffs, hệ thống nhà hàng đa dạng và bãi biển riêng.
Khu vực Residence Garden Pool với vườn và hồ bơi riêng sẽ là nơi dành cho du khách gói dịch vụ Libre Escape. Nội thất trang nhã với các chi tiết gỗ, đá và vật liệu tự nhiên. Sân vườn rộng là nơi lý tưởng để thư giãn, ngắm cảnh, giải trí riêng tư cùng người thân, gia đình.
Chương trình nghỉ dưỡng được thiết kế như một hành trình chăm sóc trọn vẹn thể chất lẫn tinh thần. Du khách sẽ được mời thức uống welcome drink, tận hưởng các tiện nghi cao cấp với hồ bơi riêng tại phòng kèm bữa sáng buffet với đa dạng lựa chọn.
Vào buổi chiều, du khách có thể vừa ngắm hoàng hôn, vừa thưởng thức set trà chiều lấy cảm hứng từ nước hoa Libre của YSL Beauty trong không gian thanh bình của Hồ Tràm. Khách chọn gói nghỉ dưỡng này còn được tặng thêm giỏ quà gồm hoa tươi và bộ nước hoa YSL Beauty.
"Giỏ quà thể hiện tinh thần của Libre Escape - một kỳ nghỉ kết hợp chăm sóc sức khỏe và phong cách sống, gợi nhớ về thời gian nghỉ dưỡng bên rừng nguyên sinh - nốt hương đặc trưng của YSL Libre", đại diện thương hiệu cho biết.
Đan Minh
Địa chỉ: Ấp Hồ Tràm, xã Hồ Tràm, TP HCM