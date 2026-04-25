Nghỉ dưỡng hè tại resort mang cảm hứng trường đại học cổ điển

Tọa lạc bên bãi Khem, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng gắn với câu chuyện về một "trường đại học giả tưởng" thế kỷ 19.

Lấy cảm hứng từ quãng đời sinh viên, khu nghỉ được thiết kế theo mô hình một đại học cổ điển hư cấu mang tên Lamarck. Ý tưởng được phát triển bởi kiến trúc sư Bill Bensley, người đứng sau nhiều dự án nghỉ dưỡng mang tính kể chuyện.

Tại đây, mỗi tòa nhà, hành lang hay không gian chức năng đều được đặt trong một "khoa" riêng, tạo cảm giác như bước vào một khuôn viên học thuật được tái hiện bằng ngôn ngữ nghỉ dưỡng.

Villa hướng biển với hồ bơi vô cực. Ảnh: JW Marriott Phu Quoc

Nằm dọc bờ biển phía Nam đảo Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng kết hợp kiến trúc mang tính sắp đặt và cảnh quan biển. Trải nghiệm lưu trú không chỉ xoay quanh nghỉ ngơi mà còn gắn với việc khám phá các lớp không gian được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt.

Hệ thống villa là một trong những điểm nhấn, hướng đến nhóm khách tìm kiếm sự riêng tư. Mỗi căn được thiết kế khác nhau, lấy cảm hứng từ các "khoa học" trong đại học Lamarck, với chi tiết trang trí từ tranh vẽ tay, mô hình động vật đến các vật dụng mang tính sưu tầm. Không gian lưu trú đi kèm hồ bơi riêng, sân vườn và dịch vụ quản gia.

Villa với kiến trúc cổ điển, sang trọng. Ảnh: JW Marriott Phu Quoc

Ở phân khúc cao hơn, Lamarck House là biệt thự 7 phòng ngủ nằm sát biển, có hồ bơi vô cực hướng đại dương. Khu vực này phù hợp nhóm khách đi theo gia đình hoặc nhóm bạn, với các nhu cầu như tổ chức tiệc riêng, hoạt động ngoài trời hoặc nghỉ dưỡng dài ngày.

Ẩm thực tại khu nghỉ được xây dựng theo hướng kể chuyện thông qua không gian. Nhà hàng Pink Pearl được thiết kế như một dinh thự ven biển, phục vụ ẩm thực Pháp với thực đơn do đầu bếp Olivier Elzer phát triển. Trong khi đó, Red Rum nằm sát bãi biển, tập trung vào các món nướng và hải sản, thường tổ chức tiệc BBQ vào buổi tối. Nhà hàng Tempus Fugit phục vụ thực đơn đa dạng, kết hợp hải sản địa phương.

Ngoài các bữa chính, khu nghỉ còn tổ chức trà chiều với thực đơn kết hợp nguyên liệu bản địa và phong cách bánh ngọt châu Âu. Đây là một phần trong chuỗi trải nghiệm ẩm thực được thiết kế theo từng khung giờ trong ngày.

Set trà chiều phục vụ tại French & Co. . Ảnh: JW Marriott Phu Quoc

Song song lưu trú và ăn uống, khu nghỉ cung cấp nhiều hoạt động trải nghiệm. Du khách có thể tham gia các tour khám phá nội khu (Uni Tour), lớp học thủ công, hoạt động thể thao biển như chèo SUP, kayak tại bãi Khem. Khu vui chơi trẻ em được bố trí riêng, phù hợp với nhóm khách gia đình.

Không gian chăm sóc sức khỏe Chanterelle Spa by JW được thiết kế theo chủ đề "khoa nấm học", với nội thất và kiến trúc lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Các liệu trình tại đây hướng đến nhu cầu thư giãn trong kỳ nghỉ, kết hợp giữa trị liệu và trải nghiệm không gian.

Lớp yoga trên biển giúp khách lưu trú thư giãn, tái tạo năng lượng. Ảnh: JW Marriott Phu Quoc

Từ khu nghỉ, du khách có thể di chuyển khoảng 5 phút đến khu vực Sunset Town – nơi tập trung các hoạt động giải trí về đêm. Tại đây có các công trình như Cầu Hôn, tuyến cáp treo vượt biển kết nối đến công viên nước Aquatopia Water Park, cùng các show diễn đa phương tiện như Kiss of the Sea hay Symphony of the Sea.

Việc kết hợp giữa không gian nghỉ dưỡng theo chủ đề, hệ thống tiện ích nội khu và khả năng kết nối các điểm vui chơi lân cận giúp khu nghỉ trở thành lựa chọn cho kỳ nghỉ hè, đặc biệt với nhóm khách tìm kiếm trải nghiệm mang tính khác biệt thay vì lưu trú truyền thống.

Đan Minh