Nghi can xây 48 căn nhà trên đất người khác bị bắt

Sáng 16/4, Công an TP HCM bắt tạm giam Lê Văn Hoàng, 57 tuổi để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghi can là người được cho đã xây dựng 48 căn nhà trên đất người khác ở tỉnh Bình Dương cũ, nay là phường Tân Khánh, TP HCM.

Hành vi chiếm đoạt gần 6.500 m2 đất để xây nhà của Hoàng cùng đồng phạm đang được tiếp tục điều tra.

Động thái này được đưa ra sau khi Công an TP HCM tiếp nhận kiến nghị khởi tố vụ án của TAND TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay là TAND khu vực 17, TP HCM).

Công an đọc lệnh khởi tố ông Hoàng. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, nhiều năm trước, ông Hoàng và bà Nguyễn Thị Út (49 tuổi) bị ông Trương Minh Ký (56 tuổi) tố cáo đã chiếm đoạt phần đất rộng 6.465 m2 tại phường Tân Khánh.

Theo ông Ký, khu đất này ông được UBND huyện Tân Uyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng từ năm 1999 và được khẳng định qua các bản án hành chính sơ thẩm, phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Dương và TAND Cấp cao tại TP HCM. Nhưng từ năm 2017, ông Hoàng và bà Út tự ý chiếm đất, phân lô, chuyển nhượng trái phép. Ông Ký khởi kiện.

Tháng 12/2019, TAND thị xã Tân Uyên ban hành quyết định khẩn cấp tạm thời cấm thay đổi hiện trạng, song việc xây dựng vẫn diễn ra rầm rộ. Đến tháng 11/2023, trên phần đất tranh chấp đã hình thành khu dân cư tự phát với 48 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Xử sơ thẩm ngày 23/7/2024, TAND TP Tân Uyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện, tuyên buộc ông Hoàng phải tháo dỡ công trình và trả lại đất cho ông Ký. Tuy nhiên, ông Hoàng cùng 71 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Dương cũ đã hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ do vụ việc có nhiều vấn đề phức tạp cần làm rõ; hành vi của ông Hoàng có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Ngày 28/2, TAND TP Tân Uyên cũ đã có Văn bản kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũ (nay là Công an TP HCM) khởi tố vụ án để xử lý ông Hoàng và đồng phạm. Sau khi sáp nhập các tỉnh thành, Công an TP HCM đã thụ lý vụ việc, ra quyết định khởi tố tháng 12 năm ngoái.

Phước Tuấn