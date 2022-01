Nghe tin tức trực tuyến trên trợ lý ảo Maika thuần Việt

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo nên nhiều thay đổi trong ngành truyền thông, báo chí với sự ra đời của báo nói trên nền tảng số.

Theo thống kê của We are social 2021, 70,3% dân số Việt Nam ở độ tuổi 16-64 dành 6 tiếng 47 phút để sử dụng Internet mỗi ngày. So với năm 2020, thời gian dùng Internet của người Việt đã cao hơn 17 phút (6 tiếng 30 phút). Trong thời gian này, người Việt dùng 1 tiếng 57 phút để đọc báo và truy cập tin tức.

Nhu cầu tin tức của người Việt ngày càng tăng. Người dân không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận báo điện tử mà còn có những đòi hỏi khắt khe hơn để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo lượng thông tin dung nạp hằng ngày. Với sự phát triển mạnh mẽ của AI, báo nói xuất hiện như một giải pháp truyền thông mới giữa thời đại 4.0.

Người Việt ngày càng chuộng nghe tin tức trực tuyến. Ảnh: Olli

Báo nói giúp độc giả cập nhật đầy đủ những diễn biến mới trong đời sống xã hội tiện lợi hơn. Vừa nghe tin tức vừa rảnh tay để có thể làm những việc khác chính là ưu điểm nổi trội của hình thức này. Chưa kể, đa số người Việt đã dành quá nhiều thời gian trong ngày để làm việc, giải trí trên các thiết bị thông minh nên nghe tin tức bằng báo nói cũng là cách để mắt được nghỉ ngơi và thư giãn.

Hiện nay, nhiều cơ quan báo chí - truyền thông đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo báo nói đáp ứng nhu cầu nghe tin tức hằng ngày của người dân. Việc ứng dụng công nghệ học sâu (deep learning) đem đến giọng đọc liền mạch, ngắt nghỉ đúng chỗ và ngữ điệu tự nhiên giúp tăng trải nghiệm cho người dùng.

Nắm bắt xu hướng công nghệ và nhu cầu thực tế từ người dùng, nền tảng Maika - Trợ lý ảo tiếng Việt đã phát triển báo nói dưới cả hình thức đọc báo tự động bằng giọng của trợ lý ảo. Nền tảng này còn phát các bản tin tổng hợp với giọng đọc của MC chuyên nghiệp... từ các nguồn báo chính thống lớn như VnExpress, Tuổi Trẻ, VOV, VOH...

Theo số liệu thống kê từ nền tảng trợ lý ảo Maika, có 75% người đang sử dụng nền tảng này có nhu cầu nghe tin tức; 85,4% người dùng Maika nghe tin tức qua tương tác với trợ lý ảo. Khung giờ nghe cao nhất là 6-7 giờ sáng và 18-19 giờ tối. Trung bình mỗi ngày người dùng dành 30-45 phút để nghe tin tức trên loa thông minh.

Maika hiện đang là trợ lý ảo tiếng Việt hỗ trợ người dùng cập nhật thông tin hằng ngày bằng giọng nói tự nhiên. Việc ra lệnh bằng giọng nói được thực hiện trên loa thông minh Olli Maika hoặc app Maika - Trợ lý ảo tiếng Việt trên hệ điều hành iOS hoặc Android.

Người dùng điều khiển trợ lý ảo qua ứng dụng Maika. Ảnh: Olli

Ưu điểm nổi bật khi nghe báo nói trên Maika là người dùng có thể tương tác hoàn toàn bằng giọng nói tiếng Việt trên cả thiết bị loa thông minh và ứng dụng trên điện thoại. Nghe tin tức qua loa thông minh giúp độc giả có trải nghiệm cập nhật tin tức mới mẻ, tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Chẳng hạn khi đang bận tay với việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc con nhỏ,... người dùng vẫn có thể chủ động chọn bản tin để nghe, điều chỉnh âm lượng, tua bản tin... chỉ bằng cách ra lệnh cho trợ lý ảo.

Trong khi đó, nghe tin tức qua app Maika, người dùng vừa có thể tương tác bằng giọng nói, vừa có thể bấm trực tiếp vào bản tin để nghe, hoặc nghe qua chatbot. Với báo nói tự động, các bản tin liên quan đến chủ đề, từ khóa người dùng yêu cầu sẽ được phát liên tục, vừa mang đến trải nghiệm nghe tin tức vừa có thể thoải mái lướt web.

Nền tảng này hiện tích hợp với các nguồn báo chính thống lớn trên cả nước để độc giả có thể tiếp cận với những thông tin nhanh, chính xác, gần gũi. Độc giả có thể sử dụng những câu lệnh đơn giản để yêu cầu trợ lý ảo mở tin tức như: "Mở tin tức buổi sáng", "Mở tin về Covid-19", "Hôm nay có tin gì mới không?" "Mở tin tức tài chính, giáo dục, thể thao..."

Hoài Phương