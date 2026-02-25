Bên cạnh các thông tin chính sách khô khan, ông Trump biết cách tạo kịch tính cho Thông điệp Liên bang bằng nhiều yếu tố bất ngờ, khiến cả khán phòng hưởng ứng.

Trong Thông điệp Liên bang tối 24/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện rõ nét những tố chất từ thời ông còn là ngôi sao truyền hình thực tế để tạo loạt điểm nhấn cho sự kiện kéo dài gần hai giờ, giúp khán giả không cảm thấy bị nhàm chán.

Xen kẽ giữa những thông tin chính sách đối nội và đối ngoại khô khan, ông Trump đã liên tiếp tạo bất ngờ khi giới thiệu những khách mời đặc biệt hay tuyên bố về những giải thưởng không báo trước. Điều này phản ánh kỹ năng của ông về cách nắm bắt những yếu tố tạo nên một chương trình hấp dẫn.

Giữa các tuyên bố và những lời chỉ trích về thuế, chính sách nhập cư hay giá cả, ông Trump đã vinh danh các anh hùng nước Mỹ, tạo nên những khoảnh khắc hiếm hoi nhận được sự ủng hộ của cả nghị sĩ hai đảng.

Cựu chiến binh 100 tuổi Royce Williams, phi công chiến đấu của hải quân Mỹ, được ông Trump xướng tên và nhận Huân chương Danh dự từ Đệ nhất phu nhân Melania Trump, khiến cả khán phòng đứng dậy vỗ tay đồng loạt.

Nghệ thuật tạo điểm nhấn của ông Trump trong Thông điệp Liên bang Khoảnh khắc cựu chiến binh Royce Williams nhận được sự ủng hộ từ khắp khán phòng. Video: X/@InsightPatriot

Thượng sĩ Eric Slover, người tham gia chiến dịch đột kích bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ở Caracas, cũng được nhận Huân chương Danh dự. Ông Trump còn chủ trì cuộc đoàn tụ gia đình đầy xúc động cho tù nhân chính trị Enrique Marquez.

"Alejandra, tôi rất vui mừng thông báo với cô rằng chú của cô không chỉ được thả mà còn đang ở đây tối nay. Chúng tôi đã đưa chú ấy đến để cùng cô ăn mừng sự tự do. Enrique, mời xuống đây", ông Trump nói với giọng điệu vui mừng khôn xiết.

Những phát biểu đáng chú ý của ông Trump trong Thông điệp Liên bang Những tuyên bố đáng chú ý của ông Trump trong Thông điệp Liên bang. Video: NBC News, White House

Tổng thống Mỹ cũng trao Huân chương Công trạng cho hạ sĩ quan Scott Ruskan thuộc Tuần duyên Mỹ vì thành tích cứu hơn 160 người tại trại hè Camp Mystic ở bang Texas trong trận lũ lụt chết người vào mùa hè năm ngoái. Ruskan nhận được tràng pháo tay từ đa số nghị sĩ trong khán phòng.

Ông chủ Nhà Trắng còn bất ngờ giới thiệu các vận động viên đội tuyển khúc côn cầu nam vừa giành huy chương vàng ở Olympic Mùa Đông 2026. Họ xuất hiện và giơ cao huy chương trong tiếng vỗ tay vang dội.

Ông Trump thông báo sẽ trao Huân chương Tự do của Tổng thống, phần thưởng dân sự cao quý nhất của Mỹ, cho thủ môn Connor Hellebuyck và nhấn mạnh vận động viên này "rất xứng đáng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu Thông điệp Liên bang ngày 24/2. Ảnh: AFP

Bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump kéo dài 108 phút, lâu nhất kể từ khi các buổi đọc Thông điệp Liên bang được phát sóng ở Mỹ năm 1964 và vượt kỷ lục 1 tiếng 28 phút 49 giây do cựu tổng thống Bill Clinton thiết lập năm 2000.

Tổng thống Mỹ mở đầu bài phát biểu với tuyên bố nước Mỹ đã trở lại, lớn mạnh, tốt đẹp, giàu có hơn và hùng mạnh hơn bao giờ hết. Ông tập trung ca ngợi thành tựu kinh tế, an ninh biên giới, bảo vệ chính sách thuế và công kích phe Dân chủ, ít đề cập đến các vấn đề đối ngoại.

Ngọc Ánh (Theo CNN, AP, AFP)