Nghệ thuật chế tác đồng hồ qua bộ sưu tập mới của Chopard

Mẫu Chopard đầu tiên được giới thiệu trong chủ đề L’Art d’une Manufacture (Nghệ thuật của nhà chế tác).
Đây là chiếc L.U.C 1860 kỷ niệm 30 năm thành lập công xưởng Fleurier, nơi Chopard làm chủ các cơ chế đồng hồ quan trọng, lắp ráp những bộ máy tiên tiến nhất của hãng. Theo hãng, bộ máy mới L.U.C Calibre 96.40-L đạt chứng nhận COSC được cải tiến trực tiếp từ bộ chuyển động chế tạo nội bộ 100% đầu tiên của công xưởng này.
Giống L.U.C 1860 nguyên bản, mặt số chiếc đồng hồ được chạm vân tinh vi bằng kỹ thuật thủ công guilloché mà ngày nay chỉ một số ít nhà chế tác tại châu Âu còn sử dụng. Chiếc đồng hồ dùng chất thép độc quyền Lucent Steel do chính Chopard phát triển, nhưng hiếm khi sử dụng trên dòng L.U.C.
Bộ sưu tập đồng hồ chủ lực Alpine Eagle được làm mới với nhiều bảng màu mặt số.
Mặt số xanh băng (Rhone Blue), sắc gỗ (Shades of Wood), màu (Mountain Glow) và xanh rêu (Moss Green) được các nghệ nhân Chopard lấy cảm hứng và gợi nhắc về thiên nhiên hoang sơ dọc dãy Alps, từ sông ngòi, rừng thông, đến ánh bình minh trên đỉnh núi.
Theo hãng, bộ sưu tập Alpine Eagle đã gặt hái thành công quốc tế ở lĩnh vực đồng hồ thể thao cạnh tranh khốc liệt nhờ công nghệ tiên tiến, ngoại hình đẹp và định vị hợp lý. Đây là dòng đồng hồ có dấu ấn của ba thế hệ nhà Scheufele, xuất phát từ đề nghị của người đàn ông trẻ nhất Karl.
Mẫu đồng hồ nữ Happy Hearts mang ý niệm "trẻ hóa giấc mơ" của bà Caroline Scheufele, Giám đốc sáng tạo của Chopard.
Điểm nhấn của mẫu đồng hồ này là những trái tim được cách điệu giữa hai mặt kính, mang màu xà cừ hồng tím chuyển sắc. Kỹ thuật sắp đặt kim cương xoay tròn độc đáo “Happy Diamond” được thực hiện tỉ mỉ bởi nghệ nhân chế tác của Chopard. Đi kèm là dây đeo vải denim trẻ trung.
Đá quý gắn trên chấu vương miện (crown-set) là một dấu ấn kỹ thuật độc đáo và nữ tính khác của Chopard, trở lại trên mẫu L’Heure du Diamant mới.
Cách đính này sử dụng chấu hình chữ V để nâng đỡ kim cương, giúp tối ưu lượng ánh sáng tạo hiệu ứng hào quang trên cổ tay người dùng. Tương phản với viền kim cương là mặt số đá Onyx màu đen, vận dụng chuyên môn về mặt đá trang trí được duy trì từ thập niên 1960 đến nay tại Chopard.
Đến với Watches and Wonders 2026, Chopard trình làng mẫu đồng hồ với các chức năng tinh vi. Tiếp nối dòng đồng hồ giờ quốc tế được đánh giá cao của Chopard, L.U.C Time Traveler One giúp chủ sở hữu theo dõi thời gian của một trong 24 thành phố ngay trên mặt số. Đột phá kỹ thuật của hãng được thể hiện qua chất liệu vỏ gốm - titanium với đặc tính bền bỉ, nhẹ và chống trầy xước.
Chopard giới thiệu mẫu đồng hồ để bàn Beehive hợp tác L’Epée 1839 có chức năng điểm chuông đến 1.440 lần trước khi hết cót. Thiết kế mô phỏng tổ ong được hãng lý giải tượng trưng cho các công xưởng nhịp nhàng của Chopard, còn bầy ong ẩn dụ cho gia đình Scheufele đã duy trì thương hiệu suốt tám thập kỷ.
Tiếp quản Chopard từ năm 1945, nhà Scheufele – ngày nay là anh em Karl-Friedrich và Caroline cùng hậu duệ, đang dẫn dắt công ty đồng hồ độc lập thuộc sở hữu gia đình hiếm hoi còn lại ở Thuỵ Sĩ. Theo hãng, đây là niềm tự hào của thương hiệu, nhưng cũng là thách thức bởi đòi hỏi ý chí tự chủ, nỗ lực sáng tạo và duy trì nghệ thuật chế tác mang bản sắc riêng.
Tại thị trường Việt Nam, thương hiệu Chopard được phân phối chính hãng bởi Công ty quốc tế Tam Sơn.
Quang Anh
Boutique Chopard Hà Nội:
Khách sạn Sofitel Legend Metropole.
15 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm.
Giờ mở cửa: 9:30 – 19:00. Hotline: 0962 628 039.
Chopard TP Hồ Chí Minh:
Tầng 1, Union Square, 116 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.
Giờ mở cửa: 10:00 – 21:00. SĐT: 028 3823 8709.