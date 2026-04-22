Nghệ thuật chế tác đồng hồ qua bộ sưu tập mới của Chopard

Mẫu Chopard đầu tiên được giới thiệu trong chủ đề L’Art d’une Manufacture (Nghệ thuật của nhà chế tác).

Đây là chiếc L.U.C 1860 kỷ niệm 30 năm thành lập công xưởng Fleurier, nơi Chopard làm chủ các cơ chế đồng hồ quan trọng, lắp ráp những bộ máy tiên tiến nhất của hãng. Theo hãng, bộ máy mới L.U.C Calibre 96.40-L đạt chứng nhận COSC được cải tiến trực tiếp từ bộ chuyển động chế tạo nội bộ 100% đầu tiên của công xưởng này.

Giống L.U.C 1860 nguyên bản, mặt số chiếc đồng hồ được chạm vân tinh vi bằng kỹ thuật thủ công guilloché mà ngày nay chỉ một số ít nhà chế tác tại châu Âu còn sử dụng. Chiếc đồng hồ dùng chất thép độc quyền Lucent Steel do chính Chopard phát triển, nhưng hiếm khi sử dụng trên dòng L.U.C.