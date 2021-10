Nghệ sĩ xiếc gặp tai nạn ở độ cao 12 m

Jonathan Goodwin - thí sinh America's Got Talent: Extreme - gặp tai nạn khi tập tiết mục đu dây ở độ cao 12 m.

Theo NBC News, Goodwin lập tức được đưa đi cấp cứu sau tại nạn hôm 19/10. Anh bị gãy xương ở hai chân và chịu nhiều vết rách, bỏng ở mặt. Theo kế hoạch, nghệ sĩ tự thoát khỏi dây trói và né hai chiếc ôtô được thả lao tự do về phía mình. Tuy nhiên, tiết mục không diễn ra như dự định, Goodwin bị mắc lại khi hai chiếc xe đâm vào nhau, tạo một vụ nổ lớn giữa không trung.

Jonathan Goodwin tai nạn America’s Got Talent: Extreme Jonathan Goodwin gặp tai nạn trên trường quay America’s Got Talent: Extreme. Video: TMZ

Êkíp America’s Got Talent: Extreme ngừng sản xuất sau tai nạn. Người phát ngôn của chương trình nói: "Chúng tôi cầu nguyện cho Goodwin và gia đình anh. Để tập trung hồi phục tinh thần cho các nhân viên đoàn, chúng tôi tạm thời không quay trong vài ngày. Sức khỏe và sự an toàn của mọi người là điều được ưu tiên".

Jonathan Goodwin sinh năm 1980 tại Wales. Anh xuất thân là diễn viên đóng thế trước khi chuyển hướng làm nghệ sĩ xiếc năm 2005, nổi tiếng với các tiết mục thoát hiểm. Goodwin từng tham gia Britain's Got Talent 2019 và vào top tám.

America's Got Talent là chương trình tìm kiếm tài năng tại Mỹ phát trên kênh NBC, do Simon Cowell sáng lập. Năm nay, ban tổ chức phát động thêm cuộc thi America's Got Talent: Extreme, dành riêng những tiết mục mạo hiểm.

Phương Mai (theo NBC News)