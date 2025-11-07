Nghệ sĩ Trang Bích Liễu: 'Tôi nghỉ đi hát sau khi chồng qua đời'

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu "Bên cầu dệt lụa" từ chối show hát vì thấy cô đơn trên sân khấu, sau khi chồng bà, tài tử Thanh Tú, qua đời.

Trang Bích Liễu hát giao lưu trong buổi gặp gỡ các nghệ sĩ, hôm 7/11 Trang Bích Liễu dự buổi gặp gỡ các nghệ sĩ, được trao giải Mai Vàng nhân ái, hôm 7/11. Video: Mai Nhật

Diễn viên gạo cội xuất hiện sau thời gian dài vắng bóng trong chương trình giao lưu của giải Mai Vàng, hôm 7/11 tại TP HCM. Được mời hát ngẫu hứng một đoạn trong Bên cầu dệt lụa (soạn giả Thế Châu) - vở tuồng làm nên tên tuổi Trang Bích Liễu, bà nói hồi hộp vì đã lâu không biểu diễn, sợ đuối sức.

Khi nghệ sĩ cất giọng, nhiều khách mời xuýt xoa với tiếng hát của cô đào một thời. Ở tuổi 79, dù đôi chỗ còn hụt hơi, bà vẫn xuống vọng cổ tròn trịa. Diễn viên Lý Hùng cho biết xúc động bởi Trang Bích Liễu là một trong những giọng ca gắn bó với tuổi thơ anh, bên cạnh Thanh Sang, Thanh Nga. "Cha tôi - cố nghệ sĩ Lý Huỳnh - cũng rất ngưỡng mộ bà. Tôi mừng vì bà vẫn khỏe, giọng vẫn mượt mà sau nhiều biến cố", anh nói.

Trang Bích Liễu nói ba năm qua, sau khi "Nhuận Điền" Thanh Tú mất, bà giải nghệ, từ chối các lời mời biểu diễn vì đã quen hát cạnh ông. "Ngày trước, vợ chồng tôi mỗi lần lên sân khấu đều như hình với bóng. Từ ngày ông mất, tôi buồn lắm nên không muốn đi đâu, dù nhiều bầu show ngỏ lời. Giọng cứ nghẹn lại, hát không thành câu", nghệ sĩ nói.

Trang Bích Liễu bên chồng - nghệ sĩ Thanh Tú ở hậu trường sân khấu. Ảnh: Thanh Hiệp

Dù ngưng biểu diễn, ở nhà Trang Bích Liễu thỉnh thoảng vẫn ngân nga vài câu cho đỡ nhớ nghề. Thi thoảng, bà lần giở cuốn album cũ, ngắm các bức hình thời trẻ khi mới quen ông, để khuây khỏa nỗi buồn.

Niềm vui tuổi xế chiều của nghệ sĩ là hai cháu nội ngoan ngoãn, quấn bà. Vợ chồng Trang Bích Liễu có con trai độc nhất gần 40 tuổi, theo nghề hướng dẫn viên du lịch. Bà được con đưa đi khám định kỳ mỗi tháng, may mắn giữ sức khỏe tốt, chỉ số huyết áp ổn định, dù thỉnh thoảng bị đau nhức khớp gối.

"Đời tôi nhiều vất vả nhưng điều an ủi là con trai, con dâu lẫn các cháu đều hiếu thảo, lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Ở tuổi này, tâm nguyện duy nhất của tôi là con cháu luôn bình an", bà nói.

Trang Bích Liễu từng tốt nghiệp trường Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn (nay là Nhạc viện TP HCM), vào nghề từ thập niên 1960. Với khuôn mặt khả ái cùng đôi mắt to tròn, đượm buồn, bà được giới ký giả ví như "cô đào trẻ của đợt sóng mới". Các vở bà đóng đều được yêu thích bởi không khí, lời thoại đậm chất tươi trẻ, trái với hơi hướng bi lụy của xu hướng tuồng thời ấy. Chuyên đóng các tuồng xã hội, Trang Bích Liễu tạo nên nhiều cơn sốt thời trang. Bộ đồ nào bà mặc khi diễn cũng được khán giả nữ săn đón. Bà được nhớ nhất với vai Quỳnh Nga trong Bên cầu dệt lụa.

Trang Bích Liễu thời xuân sắc. Ảnh: Đinh Tiến Mậu

Bà và nghệ sĩ Thanh Tú gắn bó hơn 50 năm. Khi cả hai mới quen, gia đình Trang Bích Liễu phản đối kịch liệt. Mẹ bà thương con gái mới 23 tuổi, chưa trải sự đời nhưng yêu người đàn ông có ba đời vợ, ba con riêng. Mỗi lần Trang Bích Liễu đi diễn, mẹ bà đều nhờ người chở đi hòng ngăn họ gặp gỡ. Dù vậy, họ vẫn bí mật gặp nhau, mong sớm về chung một nhà. Năm 1981, bà quyết định nhờ vài người dì thưa chuyện với mẹ. Lần này, thấy cả hai thương nhau thật lòng, mẹ bà gật đầu.

Sánh đôi trên sân khấu, Trang Bích Liễu, Thanh Tú trở thành cặp nghệ sĩ ăn khách nhất nhì của đoàn Dạ Lý Hương. Mê nghề làm bầu, cả hai lập gánh hát, rong ruổi khắp miền Tây. Đầu thập niên 1990, xu thế xem băng đĩa nhạc dần lên ngôi, khán giả không còn mua vé nghe cải lương, đoàn hát của vợ chồng nghệ sĩ rã gánh, vỡ nợ. Họ dồn tiền mở quán ăn, lấy tên Bên cầu dệt lụa gần bến xe miền Tây (TP HCM). Một thời gian, vợ chồng bà đổ bệnh, khan tiếng vì sức khỏe xuống dốc, quán phải đóng cửa. Năm 2008, Thanh Tú bị đột quỵ, nằm liệt một chỗ. Trang Bích Liễu kề cận chăm sóc chồng suốt 14 năm, đến khi ông qua đời tháng 2/2022.

Mai Nhật