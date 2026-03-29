Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm xúc động khi tái ngộ khán giả sau 14 năm

TP HCMNghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Tâm, 63 tuổi, rưng rưng khi thấy nhà hát đầy ắp người xem, trong đêm nhạc tái ngộ sau 14 năm xa quê.

Tự tình quê hương - liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của Thanh Thanh Tâm - diễn ra tối 28/3 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, phường Bến Thành. Nhìn khán phòng 450 ghế ngồi không còn chỗ trống, phải kê thêm ghế phụ, nghệ sĩ cho biết nghẹn ngào vì hoàn thành tâm nguyện.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm trong tạo hình Thái hậu Dương Vân Nga ở liveshow tối 28/3. Ảnh: Hoàng Kim

Diễn viên từng trăn trở suốt ba năm trước khi quyết định làm đêm nhạc. Ban đầu, chị không tự tin có thể làm hài lòng khán giả, sợ kỹ thuật giảm sút sau 14 năm sang Mỹ định cư. Diễn viên cũng gặp rào cản sức khỏe, tuổi tác, nhiều năm qua bị thoát vị đĩa đệm. "Tôi không muốn làm điều gì hoành tráng hay tầm cỡ mà hướng đến một chương trình ấm cúng, như dịp hội ngộ người mộ điệu, chia sẻ tấm lòng của một nghệ sĩ xa xứ với khán giả luôn dõi theo mình", nghệ sĩ nói.

Giọng ca cải lương thời vàng son chứng minh phong độ diễn xuất trong đêm nhạc dài hơn ba giờ. Mở đầu là màn ca cảnh Tự tình quê hương - do ca sĩ Quang Thành, người biên tập chương trình - viết riêng tặng chị. Nhạc phẩm nói thay tâm sự của Thanh Thanh Tâm những năm sống ở nước ngoài, vừa đau đáu nhớ quê vừa mang nặng nỗi niềm khi rời xa ánh đèn sân khấu. Phần biểu diễn mang thông điệp tiếp nối dòng chảy nghệ thuật, với sự góp mặt của nhiều thế hệ giàu kinh nghiệm, như Thanh Thanh Tâm, Phượng Loan, Tâm Tâm, Quang Thành, cùng các diễn viên trẻ Lệ Trinh, Trọng Nhân, Hùng Vương, Kim Tiến.

Các tiết mục khác trong đêm diễn tái hiện từng chặng đường sự nghiệp của Thanh Thanh Tâm. Hòn vọng phu - trích đoạn từng gây tiếng vang qua giọng hát Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm - được nghệ sĩ độc diễn. Trên sân khấu, diễn viên khắc họa bi kịch của Thanh - cô gái xinh đẹp, thủy chung, mòn mỏi đợi chồng dù không hiểu bi kịch đời mình đến từ đâu. Nhiều khán giả xúc động khi giọng hát cố nghệ sĩ Vũ Linh với vai Vịnh trong cuốn băng một thời được vang lên, cùng bức chân dung chiếu trên màn hình LED.

Trích đoạn Thanh Thanh Tâm hát "Hòn vọng phu". Video: Ngọc Hy

Truyền thuyết tình yêu là màn kết hợp của Thanh Thanh Tâm và hai đàn em thân thiết - nghệ sĩ Tú Sương và Võ Minh Lâm. Vào vai nữ vương hy sinh nhan sắc để cứu em, dù đeo mạng che mặt suốt tiết mục, Thanh Thanh Tâm cuốn hút người xem bởi giọng thoại uy lực, diễn xuất giàu cảm xúc. Tâm sự Ngọc Hân, Thái hậu Dương Vân Nga là những trích đoạn lịch sử, mảng đề tài chị tâm đắc, muốn giữ gìn, lan tỏa khi hoạt động ở hải ngoại.

Chị dành riêng một tiết mục cho lớp nghệ sĩ trẻ là Tây Sơn nữ tướng, với sự góp mặt của các thành viên nòng cốt Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, gồm Bình Tinh, Trọng Nhân, Ngọc Cương. "Mơ ước lớn nhất của tôi lúc này không còn là những tràng pháo tay cho riêng mình, mà là được nhìn các em, các cháu tự tin bước ra sân khấu, với sự chăm chút, chân thành dành cho nghề, như tôi từng được dạy dỗ", nghệ sĩ nói.

Show kết thúc lúc gần khuya, đông đảo người xem nán lại đến phút cuối. Nhiều khán giả lớn tuổi được con cháu dìu lên bậc cầu thang để thưởng thức chương trình. Đêm nhạc còn thu hút nhiều nghệ sĩ trong làng cổ nhạc - những người ngưỡng mộ giọng hát một thời của Thanh Thanh Tâm. Diễn viên Lê Thiện nói dù đã xem trong buổi phúc khảo, khi nghe Thanh Thanh Tâm hát Hòn vọng phu ở đêm diễn, chị khóc theo nỗi lòng nhân vật. Đạo diễn Xuân Hương đánh giá dù xa quê đã lâu, giọng hát của chị không mấy sa sút phong độ. "Điều đó chứng tỏ đam mê cải lương vẫn luôn chảy trong tim Thanh Thanh Tâm", chị nói.

Trích đoạn Thanh Thanh Tâm diễn "Thái hậu Dương Vân Nga". Video: Ngọc Hy

Thanh Thanh Tâm sinh năm 1963, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thanh, cha là nghệ sĩ Nam Hùng, mẹ là nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa. Chị từng đoạt huy chương vàng Trần Hữu Trang 1991 - năm đầu tiên tổ chức, cùng Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Thanh Hằng, Tài Linh, Ngọc Huyền. Từ đó, nghệ sĩ tỏa sáng bởi lối ca diễn ngọt ngào, gây chú ý với loạt vở Đêm phán xét, Kiều Nguyệt Nga, Rạng ngọc Côn Sơn, Chuyện cổ Bát Tràng, Án Phi Giao. Khi chị đóng chung Vũ Linh, cả hai tạo thành cặp song ca ăn ý, được xem như "uyên ương sân khấu".

Năm 2012, sau ly hôn, nghệ sĩ sang Mỹ định cư. Chị xem hai con là điểm tựa tinh thần. Con gái đầu tốt nghiệp đại học về chuyên ngành thông tin, đã đi làm, con trai Kim Tuyền theo ngành y tá. Năm 2023, bà làm giám khảo cuộc thi tuyển chọn tài năng ca cổ Út Trong.

Ngọc Hy