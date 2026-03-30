Nghệ sĩ Quốc Khánh tung hứng về AI trong tiểu phẩm 'Táo Quân'

Tái xuất ở tiểu phẩm "Táo Quân", "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh tung hứng nhiều miếng hài với Chí Trung, Tự Long, Vân Dung về tác động của AI.

Tiết mục nằm trong chương trình Cuộc hẹn với tháng 3, phát sóng tối 29/3. Diễn viên Chí Trung, Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng lần lượt vào vai Táo Công chức, Xã hội, Giáo dục, Kinh tế. Nghệ sĩ Quốc Khánh đóng vai Ngọc Hoàng, Nam Tào là Trung Ruồi. Dàn nghệ sĩ vẫn ghi điểm ở nét hóm hỉnh. Tuy nhiên, do thời lượng ngắn, tiết mục không đào sâu các vấn đề, chỉ dừng ở mức gợi mở.

Táo Giáo dục trong tiểu phẩm Táo quân Táo Giáo dục trả lời câu hỏi về dữ liệu. Video: VTVGo

Trong khi các Táo thể hiện sự hoạt ngôn, nhân vật Ngọc Hoàng nói ít hơn, chỉ chủ yếu quan sát rồi đưa ra kết luận. Nghệ sĩ Quốc Khánh giữ phong độ với lối diễn xuất điềm đạm, thể hiện một nhân vật không nhiều thoại nhưng đều là câu đắt, nêu ra thông điệp chính của tiểu phẩm.

Mở đầu, Ngọc Hoàng cho biết muốn mời các Táo lên thiên đình vui chơi, được họ hưởng ứng. Nam Tào chuẩn bị một chiếc cây với nhiều câu hỏi để dàn Táo chơi trò hái hoa dân chủ.

Trong lúc hội ý, Táo Công chức Chí Trung hỏi Táo Giáo dục: "Đang lúc chuyển đổi số, cô ứng dụng big data và AI thế nào trong cuộc sống?". Táo Giáo dục đáp: "Ta phải tải dữ liệu từ thiên đình về chỗ Thiên Lôi, rồi lại từ Thiên Lôi tải về ngành của thần, biến dữ liệu to thành big data".

Sau khi các Táo loay hoay không trả lời được câu hỏi gắp thăm được, Ngọc Hoàng kết luận: "Nếu ai áp dụng được trí tuệ nhân tạo, làm những phép tính đó rất đơn giản, tiết kiệm thời gian để suy nghĩ, làm những công việc quan trọng hơn. Ai không ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ đi chậm lại. Còn ai ứng dụng nó thì sẽ tiến nhanh hơn, làm việc tốt hơn".

Từ trái sang: Nghệ sĩ Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng, Chí Trung trong tiết mục. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Trên fanpage của nhà sản xuất, nhiều khán giả cho biết thích thú khi được xem tiểu phẩm, nhất là sau khi Táo quân vắng bóng trong đêm giao thừa. Nhiều người nói "vui vì được nhìn thấy dàn nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ Quốc Khánh". Trước Tết, một số nguồn tin cho rằng quyết định dừng Táo quân có thể liên quan tình trạng sức khỏe của anh, xuất hiện thông tin "diễn viên Quốc Khánh bị ung thư phổi, di căn sang xương". Nghệ sĩ sau đó cho biết tình hình của anh ổn. Một số người bạn nói anh từng gặp vấn đề sức khỏe nhưng đã xuất viện.

Ngọc Hoàng trong tiểu phẩm 'Táo quân' Nhân vật Ngọc Hoàng của nghệ sĩ Quốc Khánh trong tiểu phẩm. Video: VTVGo

Trong tiểu phẩm, các nghệ sĩ cũng đề cập việc chuyển đổi, sáp nhập nhiều cơ quan, ban ngành. Ngọc Hoàng nêu tinh thần làm việc theo phương châm "6 rõ": "Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền".

Ra đời dịp kỷ niệm 30 năm phát sóng chương trình đầu tiên của VTV3, các Táo nhắc đến những chương trình đình đám một thời như Ở nhà chủ nhật, Hãy chọn giá đúng.

Đa số người xem nhận xét tiết mục ngắn nhưng vẫn giữ được nét hài hước đặc trưng. Nhiều người theo dõi lâu năm nhận ra một số câu thoại quen thuộc, từng được các Táo sử dụng trong Táo quân 2017.

Khán giả Xuân Thủy, 48 tuổi, nhận xét tiểu phẩm ổn nhưng gây hụt hẫng vì thời lượng ngắn. "Mong rằng Táo quân sẽ trở lại với một chương trình trọn vẹn, đầy đủ trong năm 2027", khán giả nói.

Cuộc hẹn với tháng 3 là show tạp kỹ sản xuất dịp kỷ niệm 30 năm kênh VTV3 phát sóng chương trình đầu tiên. Tiết mục Táo quân là tiểu phẩm duy nhất trong chương trình. Phần còn lại gồm nhiều màn biểu diễn âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Phan Mạnh Quỳnh, Đức Phúc, Dương Hoàng Yến.

Trước Tết Bính Ngọ, nhiều khán giả tiếc nuối vì series dừng sản xuất. Chương trình thay thế mang tên Quảng trường mùa xuân, phát sóng vào khung giờ trước giao thừa, bị nhiều người chê "nhạt hơn Táo quân".

Táo quân - Gặp nhau cuối năm là chương trình hài kịch truyền hình, phát sóng vào Tất niên Âm lịch hàng năm, sản xuất lần đầu năm 2003. Tiết mục mượn sự tích Táo quân về trời báo cáo với Ngọc Hoàng những việc gia chủ đã làm trong một năm qua. Thông qua đó, tiểu phẩm phản ánh, đả kích nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế, văn hóa, giáo dục. Trong 22 năm, Táo quân trải qua nhiều thay đổi, ghi lại hơi thở thời cuộc bằng lăng kính hài hước, được xem là món ăn tinh thần của hàng triệu khán giả.

