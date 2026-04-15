Nghệ sĩ biến bồn tiểu, xẻng xúc tuyết thành tác phẩm nghệ thuật

Bản sao của tác phẩm Fountain, do Marcel Duchamp thực hiện năm 1950, hiện được đặt tại triển lãm Marcel Duchamp. Sự kiện bao quát toàn bộ sự nghiệp của ông, diễn ra ngày 12/4-22/8 ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, New York, Mỹ. Ảnh: Ben Davis

Chiếc bồn tiểu bằng sứ được Duchamp mua ở một cửa hàng rồi lật lại, ký tên ''R. Mutt''. Theo Artsy, có giả thuyết khác cho rằng một người bạn nữ gửi cho ông chiếc bồn dưới bút danh ''R. Mutt'' và nghệ sĩ đã ghi tên này lên. Sau đó, ông gửi đến triển lãm đầu tiên của Hội Nghệ sĩ Độc lập ở New York năm 1917. Dù bị hội từ chối, về sau, Fountain trở thành tác phẩm nổi tiếng, tiên phong cho việc tạo ra nghệ thuật từ những ý tưởng và vật liệu có sẵn.