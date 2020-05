Nghệ An thu 2,2 tỷ đồng nhờ bán xe doanh nghiệp tặng

UBND tỉnh Nghệ An đấu giá thành công chiếc xe Toyota Land Cruiser VX do một doanh nghiệp tặng.

Ngày 13/5, Sở Tài chính Nghệ An cho biết chiếc xe này được bán với giá 2,2 tỷ đồng. Đây là xe Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc tặng Tỉnh ủy Nghệ An năm 2014, giá trị lúc đó hơn 2,7 tỷ đồng. Tỉnh ủy Nghệ An tiếp nhận xe phục vụ công tác, lắp biển 80A 01788.

"Hơn 2 năm trước, xe được rao giá khởi điểm 2,4 tỷ đồng, song qua nhiều tháng không có người mua. Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh hạ giá khởi điểm xuống 2,2 tỷ đồng và đã đấu giá thành công", ông Trần Việt Dũng - Phó giám đốc Sở Tài chính Nghệ An nói.

Theo quy định, xe sau khi bán sẽ bị thu hồi biển xanh và chuyển sang đăng ký biển trắng. Hiện người mua đã nộp đủ tiền vào tài khoản Ngân hàng của Sở Tài chính Nghệ An và số tiền này được chuyển vào ngân sách tỉnh.

Chiéc xe vừa được tỉnh Nghệ An bán đấu giá thành công. Ảnh: Trần Văn.

Tháng 6/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã bán đấu giá thành công Toyota Land Cruiser VX, biển số 80A 16768, với giá 2,6 tỷ đồng. Đây là xe do Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) tặng UBND tỉnh với giá hơn 2,7 tỷ đồng.

Theo quy định, 2 chiếc xe nêu trên có giá trị lớn hơn so với tiêu chuẩn sử dụng xe công của chủ tịch UBND tỉnh (tối đa 920 triệu đồng) và Bí thư Tỉnh ủy (tối đa 1,1 tỷ đồng).

Nguyễn Hải