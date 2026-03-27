Ngày hội du học quy tụ 8 trường đại học tốt nhất Australia

8 trường đại học tốt nhất Australia, thuộc nhóm Group of Eight (Go8), sẽ nhận hồ sơ trực tiếp với học bổng đến 100% trong Ngày hội du học tại Hà Nội và TP HCM.

Sự kiện diễn ra vào 14h-17h ngày 11/4 tại Liberty Central Saigon Citypoint (59 Pasteur, phường Sài Gòn, TP HCM) và 9h-12h ngày 12/4 tại Hotel du Parc (84 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại đây, khách tham dự có cơ hội trao đổi trực tiếp với trường, kiểm tra năng lực cá nhân so với tiềm năng xin học và học bổng, đồng thời, kiểm tra các suất học bổng hiện có từ 20% đến 100% học phí. Học sinh, sinh viên cũng có thể kiểm tra cơ hội việc làm và định cư với ngành học yêu thích, chọn trường theo học lực, tài chính, mục đích học tập và ứng tuyển trực tiếp với trường cho năm học 2026-2027. Danh sách các trường gồm:

TT Tên trường Thành phố Thứ hạng thế giới (*) Học bổng 1 The University of Melbourne Melbourne 19 25% - 50% 2 UNSW College - UNSW Sydney 20 AUD 5.000 - 7.500 3 The University of Sydney Sydney 25 20% - 100% 4 Australian National University Canberra 32 25% 5 Monash University Melbourne 36 AUD 10.000 - 100% 6 The University of Queensland Brisbane 42 20% - 25% 7 The University of Western Australia Perth 77 AUD 6.000 - 48.000 8 Adelaide University Adelaide 82 15% - 50%

* Theo QS Rankings 2026

Nhiều nghiên cứu đột phá và nhà lãnh đạo hàng đầu Australia có điểm chung là xuất thân từ Group of Eight (Go8). Các trường thuộc nhóm này đều thuộc các trường có vị trí cao nhất Australia trên các bảng xếp hạng học thuật thế giới.

Do đó, khi theo học tại đây, sinh viên có cơ hội trải nghiệm học tập tại các trường top 100 toàn cầu, nhận học bổng từ 20% đến 100%, thực tập tại các tập đoàn hàng đầu và làm thêm 48h mỗi hai tuần. Bên cạnh đó, các trường có mạng lưới kết nối với các tổ chức và doanh nghiệp, tạo cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên. Sinh viên có thể ở lại làm việc 2-5 năm sau tốt nghiệp, ưu tiên định cư với nhóm ngành thiếu nhân lực và phát triển như một công dân toàn cầu.

"Nhiều người nghĩ rằng Go8 chỉ dành cho những cá nhân xuất sắc, nhưng thực tế cho thấy bất kỳ ai cũng có thể gia nhập nhóm trường tinh hoa này nếu có sự chuẩn bị sớm và đúng lộ trình. Với 26 năm kinh nghiệm, Đức Anh EduConnect sẽ giúp các bạn biến mục tiêu này thành hiện thực", đại diện đơn vị tổ chức chia sẻ.

Đức Anh EduConnect công bố, đơn vị đã giúp 99% học viên của mình vào được trường như ý, 80% có học bổng, 98-99% được cấp visa, 99% có việc làm sau tốt nghiệp và 70% định cư thành công. Công ty hỗ trợ học viên đánh giá năng lực, lên lộ trình phù hợp, nhận diện cơ hội học bổng, trực tiếp ứng tuyển trường và visa, đồng thời, đồng hành trong suốt quá trình từ làm hồ sơ, nhà ở, hướng dẫn bay đến cả những vấn đề cá nhân hay học tập phát sinh, tư vấn việc làm, định cư và đầu tư.

"Với 99,9% cựu du học sinh hài lòng, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ để các bạn thành công", đại diện công ty Đức Anh khẳng định.

Nhật Lệ