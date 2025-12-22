Ngày cuối cùng đăng ký Carlympic - giải chạy miễn phí cho gia đình yêu xe

Chạy qua lốp xe, chạy zigzag và checkin tại các photobooth là trải nghiệm thú vị dành cho các gia đình trong khuôn khổ Vietnam Mobility Show 2025, 26-28/12.

Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS 2025) không chỉ là một triển lãm để trưng bày, giới thiệu xe như các năm trước, mà còn là ngày hội dành cho cả gia đình với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, ẩm thực, đặc biệt cho các bạn nhỏ. Giải chạy miễn phí Carlympic Family Run 2025 là một điểm nhấn trong những hoạt động này.

Điểm thú vị trong thể lệ giải chạy là không phải các cá nhân chạy riêng lẻ, mà bố/mẹ sẽ cùng với con, hoặc một thành viên khác trong gia đình chạy cặp cùng nhau. Đường chạy 1,5 km ngoài trời, bao quanh Cung triển lãm Kim Quy (thần rùa) tại Trung tâm triển lãm quốc gia (VEC, Đông Anh) sẽ được thiết lập với những thử thách vui nhộn, an toàn, phù hợp với lứa tuổi trẻ thơ. Đặc biệt thử thách này sẽ liên quan tới ôtô, thứ vốn được các bạn nhỏ yêu thích.

Chạy qua lốp xe là một khu trải nghiệm của Carlympic.

Sự kiện là không gian vui chơi cuối tuần, gắn kết gia đình, thúc đẩy các hoạt động thể lực tích cực với sự tham gia của các thành viên gia đình, tạo trải nghiệm thực tế. Hoạt động thể thao lành mạnh và an toàn, giúp con trẻ và cả người lớn tạm rời xa các thiết bị điện tử, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái.

Đến hôm nay, 22/12, Carlympic Family Run đã đạt đủ số lượng người tham gia theo kế hoạch. Những lượt đăng ký liên tục trong thời gian qua là minh chứng cho sức hút của một đường chạy nơi bố mẹ và con cùng sánh bước, cùng tạo nên ký ức chung.

Carlympic Family Run 2025 nằm trong khuôn khổ Vietnam Mobility Show 2025 thuộc hệ thống Car Awards, chương trình thường niên uy tín số một tại Việt Nam trong lĩnh vực ôtô, nhằm bình chọn và vinh danh những sản phẩm tiêu biểu, qua đó xây dựng nguồn tham khảo khách quan, đáng tin cậy và mang tính hệ thống cho người tiêu dùng.

Car Awards 2025 diễn ra ngày 26-28/12 tại VEC, là một phần của Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam năm 2025 với quy mô lớn nhất trong 5 năm diễn ra. Triển lãm sẽ có khu trưng bày ôtô, xe máy và công nghệ mới, khu vực Motor Sports trưng bày và trình diễn xe thể thao, khu trải nghiệm dịch vụ chăm sóc xe và nơi lái thử những mẫu xe tiêu biểu của năm.

Độc giả đăng ký tham dự Vietnam Mobility Show 2025 tại đây.

Mỹ Anh