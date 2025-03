Ngày ấy - bây giờ của 13 sao nhí đình đám Hàn Quốc

Kal So Won sinh năm 2006, gia nhập làng giải trí từ 6 tuổi, trở thành hiện tượng phòng vé ở tuổi lên 7 nhờ Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 (2013) thu về 12,81 triệu vé - đứng thứ 8 danh sách phim ăn khách phòng vé Hàn mọi thời. Các phim nổi bật khác của cô gồm My Daughter Geum Sa Wol, Huyền thoại biển xanh, A Korean Odyssey. Giai đoạn 2022-2023, Kal So Won vừa học cấp ba, vừa góp mặt trong các dự án Tomorrow, Cleaning up và Delivery man. Theo News 1, ở tuổi 19, Kal So Won tập trung việc học và chờ đợi kịch bản hay. Ảnh: Fineworks/CL, Osen