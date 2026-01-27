Ngày 10/2 xét xử Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai

TAND tỉnh Đồng Nai sẽ đưa Lê Sỹ Tùng - kẻ thảm sát cả gia đình ở xã Đăk Nhau - cùng 3 người buôn bán súng, ra xét xử ngày 10/2, trước Tết Nguyên đán.

Ngày 27/1, TAND tỉnh Đồng Nai có quyết định xét xử Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, ngụ phường Phước Long) về các tội danh: Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Hủy hoại tài sản.

Liên quan đến vụ án, Lưu Minh Tiến (29 tuổi) bị xét xử tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Việt (35 tuổi) tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Phạm Quang Huy (36 tuổi) tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tùng thời điểm bị bắt. Ảnh: Thái Hà

Theo cáo trạng, Tùng không có việc làm ổn định, không thu nhập nhưng thích lối sống xa hoa; thường xuyên đăng hình ảnh du lịch, mua sắm môtô phân khối lớn để đi phượt, sở hữu súng săn và tham gia hoạt động săn bắn.

Với bản tính ham hưởng thụ, lười lao động, Tùng nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Do từng sử dụng súng săn và đi săn thường xuyên, anh ta quyết định dùng "hàng nóng" gây án, nhắm vào những gia đình khá giả, sống biệt lập ở khu vực hẻo lánh.

Để chuẩn bị phạm tội, Tùng bán xe máy lấy tiền mua súng quân dụng, 750 viên đạn cùng phụ kiện; mua máy cắt sắt, đèn pin, khăn trùm đầu, tóc giả, móc câu, dây dù; chuẩn bị quần áo, giày dép để thay đổi nhận dạng, tránh bị phát hiện và đánh lạc hướng điều tra.

Đầu tháng 8/2025, Tùng phát hiện Cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau của ông Đỗ Duy Thiên khá khang trang, nhiều tài sản, ít người, nằm biệt lập. Hắn nhiều lần đến thăm dò, nắm quy luật sinh hoạt, đặc điểm địa bàn, xác định hướng tấn công và đường tẩu thoát.

Ngày 1/10/2025, Tùng mang theo toàn bộ công cụ, xuất phát từ nhà ở phường Phước Long (tỉnh Bình Phước cũ), chạy xe máy đến Bệnh viện Thánh Tâm (phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) gửi xe, rồi đi ôtô khách lên Đà Lạt nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Tại đây, Tùng tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến bằng ôtô khách, xe ôm, xe buýt. Mỗi lần đổi phương tiện, anh ta đều thay trang phục, đội tóc giả, mũ, đeo khẩu trang che kín mặt.

Khoảng 7h ngày 2/10/2025, Tùng đi xe khách từ xã Bom Bo, tiếp tục đón xe ôm đến xã Đak Nhau. Cách nhà nạn nhân khoảng 2 km, hắn xuống xe, đi bộ vào lô cao su để thay toàn bộ trang phục.

Trong bộ đồ chuyên dụng chạy môtô phượt, Tùng đeo kính, mũ bảo hộ, găng tay; lắp súng, bắn thử kiểm tra độ chính xác, rồi dùng móc câu buộc dây dù kéo để giật cúp điện vào nhà nạn nhân.

Khi thấy gia đình đang ăn tối, Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách khoảng 35 m, bắn vào ông Thiên và cháu ngoại 12 tuổi. Sau đó, hắn vào nhà phá két sắt, nghe tiếng kêu cứu của vợ ông Thiên liền sát hại. Lấy hơn 50 triệu đồng trong két, Tùng bỏ trốn.

Ba ngày sau, nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà ở phường Phước Long.

Liên quan vụ án, Lưu Minh Tiến (ngụ Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (ngụ Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (quê Thái Nguyên) bị cáo buộc đã bán súng cho Tùng.

Phước Tuấn