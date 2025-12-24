Ngành y tế Thanh Hóa thúc đẩy kiểm soát bệnh mạn tính

Thanh Hóa khởi động đề án Control Rate - As One, hướng tới nâng cao tỷ lệ kiểm soát tăng huyết áp, đái tháo đường, thông qua hợp tác giữa ngành y tế địa phương và Servier Việt Nam.

Ngày 20/12, Sở Y tế Thanh Hóa và Công ty TNHH Servier Việt Nam tổ chức hội nghị đồng thuận và ký kết bản ghi nhớ hợp tác (MoU), khởi động đề án nâng cao tỷ lệ kiểm soát bệnh lý tăng huyết áp và đái tháo đường trên địa bàn tỉnh (đề án Control Rate - As One).

Đại diện Sở Y tế Thanh Hóa và Công ty TNHH Servier Việt Nam (bên trái) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai đề án Control Rate - As One. Ảnh: Servier Việt Nam

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS. Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa nhấn mạnh: "Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hôm nay có vai trò khởi động đề án từ năm 2026, tạo nền tảng để các đơn vị chuẩn bị triển khai; tạo sự thống nhất về cách tiếp cận, mục tiêu, phương pháp triển khai và cơ chế phối hợp; xác lập trách nhiệm và vai trò của từng bên trong suốt quá trình thực hiện; thể hiện quyết tâm chung trong việc cải thiện quản lý, điều trị bệnh lý tăng huyết áp - đái tháo đường tại Thanh Hóa".

TS.BS. Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Servier Việt Nam

Đề án Control Rate - As One được xây dựng với mục tiêu cụ thể nâng cao tỷ lệ bệnh nhân THA đang điều trị đạt huyết áp <130/80 mmHg và bệnh nhân đái tháo đường đạt HbA1C <7% hoặc đường huyết đói 4.4 - 7.2 mmol/L. Để đạt mục tiêu, trong năm 2026 đề án sẽ triển khai 6 mảng hoạt động toàn diện bao gồm: nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lý bệnh; nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực tư vấn cho bác sĩ điều trị và điều dưỡng tại cơ sở điều trị. Bên cạnh đó là ứng dụng công nghệ y tế vào tư vấn giáo dục bệnh lý cho người bệnh; truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và nâng cao nhận thức cộng đồng; tăng cường chất lượng điều trị; xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả của gói giải pháp quản lý bệnh toàn diện As One.

Gói giải pháp quản lý bệnh toàn diện As One được xây dựng trên 4 trụ cột:

Thuốc điều trị chất lượng cao. Theo khuyến cáo mới từ Hội Tăng huyết áp châu Âu (ESH) và Hội Tim mạch châu Âu (ESC), việc phối hợp sớm các thuốc, đặc biệt là viên phối hợp liều cố định, giúp đơn giản hóa phác đồ, tăng tuân thủ và cải thiện hiệu quả kiểm soát bệnh. Danh mục thuốc điều trị mạn tính ổn định tại cơ sở y tế là yếu tố then chốt.

Truyền thông - giáo dục sức khỏe. Thông qua hệ sinh thái "Ngày đầu tiên" và các nền tảng trực tuyến, chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh tim mạch, khuyến khích người dân chủ động khám sức khỏe, tuân thủ điều trị và tham gia sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân mạn tính.

Ứng dụng kỹ thuật số. Ứng dụng Elfie được tích hợp vào quy trình khám chữa bệnh, hỗ trợ nhắc nhở điều trị, theo dõi chỉ số sức khỏe và tăng kết nối giữa bệnh nhân với nhân viên y tế.

Hợp tác đa ngành. Sự phối hợp giữa bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhà quản lý và bệnh nhân giúp đồng bộ quy trình điều trị tại tuyến cơ sở, hướng tới kiểm soát toàn diện huyết áp, đường huyết, lipid và nhịp tim.

ThS.DS. Ngô Thị Phương Thảo, Giám đốc Y khoa và các dự án hỗ trợ bệnh nhân, Servier Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện rằng Servier cam kết đồng hành cùng Sở Y tế Thanh Hóa trong việc triển khai đề án Control Rate - As One. "Chúng tôi tin rằng, với sự kết hợp giữa giải pháp điều trị tiên tiến, công nghệ số và truyền thông sức khỏe, dự án sẽ góp phần cải thiện hiệu quả kiểm soát bệnh lý mạn tính tại Việt Nam", ThS.DS. Ngô Thị Phương Thảo nói. "Đây là một phần trong mục tiêu của Servier: phục vụ bệnh nhân và vì một thế giới khỏe mạnh hơn".

ThS.DS. Ngô Thị Phương Thảo, Giám đốc Y khoa và các dự án hỗ trợ bệnh nhân. Ảnh: Servier Việt Nam

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo của các bệnh viện tham gia đề án đã tham gia tham vấn, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện mô hình triển khai.

Hội nghị kết thúc bằng tuyên bố đồng thuận và lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Y tế Thanh Hóa và Servier Việt Nam, đồng thời chụp ảnh lưu niệm các đại biểu tham dự nhằm thể hiện quyết tâm và cam kết triển khai đề án nâng cao tỷ lệ kiểm soát bệnh lý tăng huyết áp và đái tháo đường trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Lãnh đạo các bệnh viện tham gia tham luận trong hội nghị. Ảnh: Servier Việt Nam

Trước đó, ngày 25/11, Sở Y tế Ninh Bình cũng ký kết MoU hợp tác Servier Việt Nam, đánh dấu việc Ninh Bình và Thanh Hóa trở thành hai địa phương đầu tiên triển khai thí điểm đề án Control Rate - As One. Bước đi nhằm áp dụng sáng kiến quản lý bệnh mạn tính toàn diện As One, hướng tới nâng cao hiệu quả kiểm soát huyết áp và đường huyết cho người bệnh tại tuyến cơ sở.

Thế Đan