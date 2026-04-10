Ngành Quản trị Kinh doanh theo hướng quốc tế tại trường Đại học Thăng Long

Sinh viên chương trình Quản trị Kinh doanh định hướng chuẩn nghề nghiệp quốc tế có cơ hội thực tập tại doanh nghiệp đa quốc gia và tìm kiếm việc làm ngay trong quá trình học.

Sự gia tăng của dòng vốn đầu tư quốc tế tại Việt Nam đang mở ra cơ hội việc làm đa dạng cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội là những yêu cầu tuyển dụng ngày càng khắt khe.

Sinh viên trường Đại học Thăng Long tham gia tuyển dụng trong Job Fair. Ảnh: Trường Đại học Thăng Long

Theo Báo cáo Thị trường tuyển dụng 2025 - 2026 do Công ty Cổ phần TopCV phát hành, dữ liệu từ hơn 10 triệu ứng viên và 200 nghìn doanh cho thấy nhu cầu tuyển dụng đang tăng mạnh ở khối sản xuất và các doanh nghiệp FDI. Nhu cầu tuyển các vị trí vận hành, back-office có xu hướng giảm, trong khi các vị trí mang lại doanh thu trực tiếp cho doanh nghiệp như kinh doanh, marketing, thương mại điện tử tiếp tục tăng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với sinh viên mới ra trường dựa trên 3 tiêu chí chính: kiến thức chuyên ngành, trình độ ngoại ngữ và kỹ năng sử dụng công nghệ. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng mong muốn tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm làm việc.

Đáp ứng những đòi hỏi ngày cao của thị trường lao động, chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh định hướng chuẩn nghề nghiệp quốc tế tại Trường Đại học Thăng Long mang đến một lộ trình đào tạo tăng lợi thế cạnh tranh cho sinh viên.

TS Lê Huyền Trang – Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh và Marketing, trường Đại học Thăng Long cho biết, 15 học phần cốt lõi của chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, giúp sinh viên tiếp cận nội dung quốc tế và nâng cao năng lực ngoại ngữ chuyên ngành, mở rộng cơ hội làm việc không biên giới.

Năng lực làm chủ công nghệ và tư duy quản trị trong bối cảnh số hóa được củng cố qua các học phần chuyên ngành bao gồm Lãnh đạo trong kỷ nguyên số, Chuyển đổi số trong doanh nghiệp, Data and Business Intelligence... Không chỉ học lý thuyết, sinh viên còn được rèn luyện những năng lực cốt lõi như kỹ năng lãnh đạo, tư duy phản biện, trí tuệ cảm xúc. Các bạn còn được thực hành trực tiếp trên các phần mềm quản trị phổ biến tại doanh nghiệp như Sapo, Misa Amis...

Các sinh viên trường Đại học Thăng Long thực tập, tham quan doanh nghiệp. Ảnh: Trường Đại học Thăng Long

Ngoài ra, chương trình đào tạo còn liên kết với các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Thông qua học phần Capstone, sinh viên được trực tiếp tham gia phân tích và xây dựng chiến lược tổng thể cho doanh nghiệp, từ đó rèn luyện tư duy chiến lược theo chuẩn nghề nghiệp quốc tế.

Nhà trường cam kết tất cả sinh viên có cơ hội thực tập tại doanh nghiệp đa quốc gia. Lợi thế này giúp sinh viên cọ xát với môi trường làm việc quốc tế từ sớm, tích lũy kinh nghiệm thực tế và khả năng thích nghi trong môi trường đa văn hóa. "Đây cũng là bước đệm để sinh viên mở rộng mạng lưới quan hệ, gia tăng lợi thế cạnh tranh, tìm kiếm cơ hội việc làm quốc tế ngay trong quá trình học hoặc đảm nhận công việc sau khi tốt nghiệp", đại diện nhà trường nói thêm.

Đồng hành cùng sinh viên là đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm. Không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên ngành cập nhật xu hướng quốc tế, đội ngũ giảng viên còn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và hỗ trợ sinh viên định hướng nghề nghiệp từ sớm.

Một tiết học của sinh viên Quản trị kinh doanh tại trường. Ảnh: Trường Đại học Thăng Long

Chương trình thiết kế theo định hướng chuẩn nghề nghiệp quốc tế với mức học phí dự kiến là 24,5 triệu đồng cho một học kỳ, cao hơn không đáng kể so với chương trình hệ thường (22,6 triệu đồng) của trường. Nhà trường đánh giá đây là mức học phí hợp lý nếu so với các chương trình chuẩn quốc tế tại các trường đại học khác.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc như phát triển thị trường, quản lý dự án, quản lý kinh doanh... tại các doanh nghiệp FDI, tập đoàn đa quốc gia, tổ chức phi chính phủ.

Theo đại diện nhà trường, nếu đam mê khởi nghiệp, nền tảng kiến thức toàn diện về tài chính, marketing, nhân sự sẽ là bệ phóng để người học tự tin thành lập và điều hành doanh nghiệp riêng. Ngoài ra, sinh viên có thể tiếp tục chinh phục các trình độ sau đại học như Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), Thạc sĩ Quản trị chiến lược...

Trường Đại học Thăng Long thành lập năm 1988, do nữ giáo sư Toán học Hoàng Xuân Sính sáng lập, là trường đại học ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam. Trường đi theo mô hình đại học ứng dụng, quy mô hơn 10.000 sinh viên, đào tạo đa ngành gồm: Công nghệ thông tin, Kinh tế, Ngôn ngữ, Nghệ thuật, Du lịch, Sức khỏe, Pháp luật. Mỗi năm trường có khoảng 3.000 sinh viên tốt nghiệp.

Yên Chi