Ngành nhiệt điện, sắt thép, xi măng được thải tối đa hơn 268 triệu tấn CO2

Tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho ba ngành nhiệt điện, sắt thép, xi măng trong năm 2026 là hơn 268 triệu tấn CO2tđ, tăng 10,4% so với năm ngoái.

Ngày 9/2, Thủ tướng phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho giai đoạn 2025-2026. Lượng khí nhà kính này nhằm phân bổ cho 34 nhà máy nhiệt điện, 25 cơ sở sản xuất sắt thép và 51 điểm sản xuất xi măng.

Công nhân trong nhà máy sản xuất thép Dung Quất của Hòa Phát, Quảng Ngãi, ngày 20/4/2024. Ảnh: Giang Huy

Theo đó, tổng hạn ngạch khí nhà kính thí điểm cho năm 2025 là hơn 243 triệu tấn CO2tđ. Lượng này trong năm 2026 tăng thêm 10,4%, giới hạn ở mức hơn 268 triệu tấn.

Hạn ngạch phát thải khí nhà kính là giới hạn tối đa về lượng khí nhà kính mà một quốc gia, ngành công nghiệp hoặc doanh nghiệp được phép thải ra trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm.

Sau khi tổng hạn ngạch được phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với hai Bộ Công Thương, Xây dựng thí điểm phân bổ hạn ngạch cho từng nhà máy, cơ sở sản xuất. Đồng thời, các Bộ hướng dẫn doanh nghiệp triển khai, tổng kết quá trình thí điểm, đề xuất hoàn thiện chính sách về kiểm kê và phân bổ hạn ngạch.

Tháng trước, Chính phủ đã ban hành cơ chế hoạt động của sàn giao dịch carbon trong nước. Phân bổ hạn ngạch là bước tiếp theo trong lộ trình phát triển sàn này. Trên cơ sở này, doanh nghiệp nào gây ô nhiễm vượt mức phân bổ sẽ phải mua hạn ngạch của doanh nghiệp ít phát thải hơn, hoặc mua tín chỉ carbon để bù trừ.

Tín chỉ carbon (carbon credit) là một loại giấy phép hoặc chứng chỉ có thể giao dịch, có giá trị mua bán và cung cấp cho người nắm giữ tín chỉ quyền phát thải một tấn CO2 hoặc loại khí thải khác nằm trong danh sách khí thải nhà kính.

Sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến thí điểm đến năm 2028, sau đó vận hành chính thức từ năm 2029.

Thủy Trương