Ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc ít lãi nhất trong lịch sử

Tỷ suất lợi nhuận đạt 4,4%, lợi nhuận gộp 2.000 USD/xe, là mức thấp nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc.

Theo số liệu do ông Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội Xe con Trung Quốc (CPCA) công bố, tháng 1-11, con số 4,4% là mức thấp thứ hai trong lịch sử, chỉ cao hơn 0,1% so với mức 4,3% được ghi nhận vào năm 2024. Doanh thu bình quân trên mỗi xe trong toàn ngành là 322.000 nhân dân tệ (45.800 USD), nhưng lợi nhuận gộp trên mỗi xe chỉ đạt 14.000 nhân dân tệ (2.000 USD).

Hiệu quả hoạt động này có thể được mô tả bằng cụm từ "tăng trưởng quy mô nhưng lợi nhuận chịu áp lực" mặc dù doanh thu của ngành đã vượt quá 10 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,42 nghìn tỷ USD), tăng 8,1% so với cùng kỳ 2024; nhưng chi phí lên tới 8,84 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,26 nghìn tỷ USD), tăng 9%; và lợi nhuận đạt 440,3 tỷ nhân dân tệ (62,6 tỷ USD), tăng 7,5% so với cùng kỳ 2024.

Ôtô dừng chờ đèn tín hiệu tại một ngã tư ở thành phố Hàng Châu, tháng 11 vừa qua. Ảnh: Minh Thủy

Đằng sau lợi nhuận trì trệ là áp lực kép từ chi phí và cạnh tranh. Một mặt, tốc độ tăng trưởng chi phí của ngành là 9%, vượt xa tốc độ tăng trưởng doanh thu là 8,1%, cùng với các yếu tố như giá nguyên liệu sản xuất pin biến động và chi phí lao động tăng cao tiếp tục gây áp lực.

Mặt khác, cạnh tranh nội bộ giữa xe năng lượng mới và xe xăng truyền thống ngày càng gay gắt, với cuộc chiến giá cả lan rộng từ lĩnh vực xe năng lượng mới sang thị trường xe xăng, làm giảm lợi nhuận hơn nữa.

Ví dụ, áp lực này được phản ánh trong báo cáo tài chính của Great Wall Motor (GWM). Trong ba quý đầu năm, doanh thu của GWM tăng gần 8%, nhưng lợi nhuận ròng giảm gần 17% do tăng cường đầu tư vào kênh phân phối và cạnh tranh giá cả khốc liệt.

Hiện nay, hơn một nửa số đại lý đang thua lỗ, và hơn 70% mẫu xe đang được bán với giá lỗ, theo Autohome.

Chỉ riêng trong tháng 11, doanh thu của ngành đạt 1.144,5 tỷ nhân dân tệ (163,3 tỷ USD), tăng 9,7% so với cùng kỳ 2024; chi phí đạt 1.016,2 tỷ nhân dân tệ (145 tỷ USD), tăng 11,4%; và lợi nhuận đạt 50,8 tỷ nhân dân tệ (7,2 tỷ USD), tăng 39,2%. Tỷ suất lợi nhuận của ngành công nghiệp ôtô trong tháng 11 là 4,4%, cải thiện so với 3,9% trong tháng 10 và tăng đáng kể so với 3,3% trong tháng 11/2024.

Tháng 1-11, đã có 31,09 triệu xe được sản xuất, tăng 11% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, 14,53 triệu xe năng lượng mới, tăng 27%, với tỷ lệ thâm nhập thị trường đạt 47%. Số lượng xe xăng được sản xuất là 16,57 triệu, không thay đổi so với 2024.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)