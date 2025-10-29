Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng thanh, kiểm tra việc mua bán ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chi nhánh khu vực tại Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động mua bán ngoại tệ.

Nội dung trên được nêu trong văn bản gửi đến Chi nhánh Khu vực I (Hà Nội) và Khu vực II (TP HCM và Đồng Nai) ngày 29/10. Việc này giúp phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước còn đề nghị hai chi nhánh trên chủ động tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn (đặc biệt là Công an thành phố) phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra. Trong đó, cơ quan này lưu ý tập trung vào các địa điểm mua, bán ngoại tệ trái phép, kịp thời phát hiện các hành vi sai phạm để xử lý nghiêm.

Giao dịch USD tại quầy một ngân hàng ở TP HCM, tháng 11/2022. Ảnh: Thanh Tùng



Trước diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, những ngày qua, trên thị trường ngoại hối trong nước đã xuất hiện sự chênh lệch tỷ giá VND/USD trong hệ thống ngân hàng với thị trường không chính thức. Vì vậy, Ngân hàng nhà nước đã yêu các chi nhánh tăng cường công tác quản lý thị trường ngoại hối. Đồng thời, cơ quan này đã có văn bản đề nghị các Bộ Công an, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ tăng cường phối hợp quản lý với thị trường ngoại hối.

Ngày 29/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.091 đồng, giảm 4 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD ở mức 23.836 - 26.345 đồng.

Từ mức đỉnh cuối tháng 8, hiện giá USD trên thị trường chính thức đã giảm khoảng 0,6%. Vietcombank niêm yết giá USD tại 26.075 - 26.345 đồng, BIDV mua bán đồng bạc xanh tại 26.105 - 26.345 đồng.

Trọng Hiếu