Ngân hàng ngoại thứ 10 được cấp phép tại Việt Nam

Lần đầu tiên sau 9 năm, Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập cho một ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

Thông tin được Phó thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh chia sẻ tại buổi tiếp ông Chang Min Young, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc IBK, ngày 22/4.

Như vậy, IBK trở thành nhà băng Hàn Quốc thứ 4 có giấy phép hoạt động trong nước. Phó thống đốc cũng cho biết Hàn Quốc đang là quốc gia có nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng nhất tại Việt Nam.

Tính đến hết tháng 3/2026, có 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, bao gồm 3 ngân hàng Hàn Quốc là Shinhan Việt Nam, Woori Việt Nam và UOB Việt Nam. Trong đó, nhà băng gần nhất được cấp phép là UOB Việt Nam từ năm 2017.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh trao đổi cùng ông Chang Min Young - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc IBK. Ảnh: SBV

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Việt Nam xác định khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa là một động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng vai trò lớn trong tăng trưởng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Nhu cầu vốn cho khu vực này rất lớn, nhất là trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Phó thống đốc kỳ vọng với hơn 60 năm kinh nghiệm, IBK sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước.

Ông Chang Min Young cho biết IBK được thành lập với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, với khoảng 75% dư nợ tín dụng tập trung vào khu vực này. Lãnh đạo IBK tin rằng kinh nghiệm trong việc xây dựng và vận hành các cơ chế tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ hữu ích cho hoạt động hợp tác tại Việt Nam.

IBK được thành lập năm 1961, Chính phủ Hàn Quốc nắm 68,5% vốn. Tính đến hết 2025, tổng tài sản của IBK đạt 385 tỷ USD, lợi nhuận trước thuế cả năm gần 2,8 tỷ USD. Nhà băng này hiện cũng có hai chi nhánh hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Quỳnh Trang