Ngắm thác Lụa cao nhất Quảng Ngãi giữa rừng phòng hộ

Chị Đinh Thị Nú cho biết thác Lụa từ lâu gắn bó với người Cadong ở Sơn Tây, Quảng Ngãi. Bên thác người dân canh tác lúa rẫy và tổ chức các lễ cúng thần linh.

Theo ông Cao Quốc Tiến, Bí thư xã Sơn Tây Hạ, ngoài địa chất, địa mạo độc đáo, thác Lụa có hệ sinh thái được bảo tồn nguyên văn, phù hợp với các loại hình tham quan, dã ngoại, cắm trại, nghỉ dưỡng, du lịch homestay...

Hiện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Quảng Ngãi đang kêu gọi đầu tư du lịch ở thắng cảnh này.