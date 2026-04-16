Ngắm thác Lụa cao nhất Quảng Ngãi giữa rừng phòng hộ

Nằm ở xã Sơn Tây Hạ (xã Sơn Tinh cũ), Thác Lụa là thắng cảnh được xếp loại Di tích cấp tỉnh của Quảng Ngãi.
Thác bắt nguồn từ đỉnh núi Adin có độ cao 1.406 m. Đỉnh thác nằm ở khoảng 300 m trên vách đá thẳng đứng với dòng suối chảy quanh năm. Đây được xem là thác cao nhất tỉnh này.
Nằm ở xã Sơn Tây Hạ (xã Sơn Tinh cũ), Thác Lụa là thắng cảnh được xếp loại Di tích cấp tỉnh của Quảng Ngãi.
Thác bắt nguồn từ đỉnh núi Adin có độ cao 1.406 m. Đỉnh thác nằm ở khoảng 300 m trên vách đá thẳng đứng với dòng suối chảy quanh năm. Đây được xem là thác cao nhất tỉnh này.
Theo hồ sơ di tích, thác Lụa có địa chất đa dạng về thành phần đá, được kiến tạo từ hơn 200 triệu năm trước.
Theo hồ sơ di tích, thác Lụa có địa chất đa dạng về thành phần đá, được kiến tạo từ hơn 200 triệu năm trước.
Chị Đinh Thị Nú cho biết thác Lụa từ lâu gắn bó với người Cadong ở Sơn Tây, Quảng Ngãi. Bên thác người dân canh tác lúa rẫy và tổ chức các lễ cúng thần linh.
Theo ông Cao Quốc Tiến, Bí thư xã Sơn Tây Hạ, ngoài địa chất, địa mạo độc đáo, thác Lụa có hệ sinh thái được bảo tồn nguyên văn, phù hợp với các loại hình tham quan, dã ngoại, cắm trại, nghỉ dưỡng, du lịch homestay...
Hiện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Quảng Ngãi đang kêu gọi đầu tư du lịch ở thắng cảnh này.
Chị Đinh Thị Nú cho biết thác Lụa từ lâu gắn bó với người Cadong ở Sơn Tây, Quảng Ngãi. Bên thác người dân canh tác lúa rẫy và tổ chức các lễ cúng thần linh.
Theo ông Cao Quốc Tiến, Bí thư xã Sơn Tây Hạ, ngoài địa chất, địa mạo độc đáo, thác Lụa có hệ sinh thái được bảo tồn nguyên văn, phù hợp với các loại hình tham quan, dã ngoại, cắm trại, nghỉ dưỡng, du lịch homestay...
Hiện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Quảng Ngãi đang kêu gọi đầu tư du lịch ở thắng cảnh này.
Bên cạnh thác chính, phía tây thác Lụa còn có dòng thác phụ cao khoảng 100 m. Cả hai thác đều chảy xuống khu rừng phòng hộ nơi có nhiều cây cổ thụ hàng trăm tuổi.
Chính quyền xã Sơn Tây Hạ cho biết thông qua du lịch, địa phương muốn quảng bá đặc sản nông lâm nghiệp của người Ca Dong như rượu cần, cá niêng, heo rừng, hoa lan, sâm cau.
Bên cạnh thác chính, phía tây thác Lụa còn có dòng thác phụ cao khoảng 100 m. Cả hai thác đều chảy xuống khu rừng phòng hộ nơi có nhiều cây cổ thụ hàng trăm tuổi.
Chính quyền xã Sơn Tây Hạ cho biết thông qua du lịch, địa phương muốn quảng bá đặc sản nông lâm nghiệp của người Ca Dong như rượu cần, cá niêng, heo rừng, hoa lan, sâm cau.
Trong rừng có nhiều cây đoác, thuộc giống cọ được người dân bản địa tận dụng để làm rượu đoác ngay trên thân mà không phải đốn cây.
Người Cadong chọn buồng trái trên thân cây đoác rồi dùng dao cắt cuống. Khi vết cắt mở ra, nước đoác chảy ra có vị ngọt nhẹ như rượu trái cây. Sau đó, họ đặt ống tre dài dẫn dòng nước xuống bình. Nước này được thu liên tục trong ngày, có thể uống tươi hoặc để lên men nhẹ thành rượu.
Trong rừng có nhiều cây đoác, thuộc giống cọ được người dân bản địa tận dụng để làm rượu đoác ngay trên thân mà không phải đốn cây.
Người Cadong chọn buồng trái trên thân cây đoác rồi dùng dao cắt cuống. Khi vết cắt mở ra, nước đoác chảy ra có vị ngọt nhẹ như rượu trái cây. Sau đó, họ đặt ống tre dài dẫn dòng nước xuống bình. Nước này được thu liên tục trong ngày, có thể uống tươi hoặc để lên men nhẹ thành rượu.
Cách chân thác Lụa khoảng một km, dòng suối Xà Ruông đi qua các bãi đá rồi đổ vào hồ rộng khoảng 100 m2, tạo thành nơi tắm suối an toàn cho du khách.
Để đến Thác Lụa, du khách đi từ phường Trương Quang Trọng theo quốc lộ 24B đến xã Sơn Hà, sau đó di chuyển dọc tuyến Sơn Hà - Sơn Tây khoảng 14 km. Từ trung tâm xã Sơn Tây Hạ (xã Sơn Tinh cũ) đi tiếp 19 km, du khách di chuyển thêm 3 km đến suối Xà Ruông rồi băng rừng để vào thác.
Đường vào trung tâm xã có 3 km đường đất với nhiều đoạn dốc, sỏi đá, nên Thác Lụa chủ yếu thu hút người dân địa phương và vùng lân cận. Ông Cao Quốc Tiến, Bí thư xã Sơn Tây Hạ cho biết chính quyền đã kiến nghị đầu tư hạ tầng giao thông để phát triển du lịch tại di tích này.
Cách chân thác Lụa khoảng một km, dòng suối Xà Ruông đi qua các bãi đá rồi đổ vào hồ rộng khoảng 100 m2, tạo thành nơi tắm suối an toàn cho du khách.
Để đến Thác Lụa, du khách đi từ phường Trương Quang Trọng theo quốc lộ 24B đến xã Sơn Hà, sau đó di chuyển dọc tuyến Sơn Hà - Sơn Tây khoảng 14 km. Từ trung tâm xã Sơn Tây Hạ (xã Sơn Tinh cũ) đi tiếp 19 km, du khách di chuyển thêm 3 km đến suối Xà Ruông rồi băng rừng để vào thác.
Đường vào trung tâm xã có 3 km đường đất với nhiều đoạn dốc, sỏi đá, nên Thác Lụa chủ yếu thu hút người dân địa phương và vùng lân cận. Ông Cao Quốc Tiến, Bí thư xã Sơn Tây Hạ cho biết chính quyền đã kiến nghị đầu tư hạ tầng giao thông để phát triển du lịch tại di tích này.
Phạm Linh