Nga vượt Brazil thành vùng dịch lớn thứ hai

Nga báo cáo 9.434 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 335.882, khiến nước này vượt Brazil thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới.

Trung tâm xử lý Khủng hoảng do nCoV thuộc Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Nhân quyền Liên bang Nga (Rospotrebnadzor) hôm nay ghi nhận 9.434 ca nhiễm và 139 ca tử vong do nCoV, nâng tổng số lên lần lượt 335.882 và 3.388. Số ca tử vong mới giảm nhẹ so với hôm qua, ngày ghi nhận mức tăng kỷ lục 150.

Với số liệu này, Nga vượt qua Brazil, quốc gia ghi nhận 330.890 ca nhiễm và 21.048 ca tử vong, trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm nCoV tại đơn vị chăm sóc tích cực của bệnh viện thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phẫu thuật Tim mạch Quốc gia ở Moskva, ngày 2/5. Ảnh: RIA Novosti.

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Nga chỉ ở mức khoảng 1%, thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia khác, khiến phương Tây nghi ngờ Nga che giấu số người chết. Quan chức Nga bác bỏ cáo buộc này, giải thích rằng ca tử vong thấp phản ánh các biện pháp phòng ngừa hiệu quả và xét nghiệm rộng rãi.

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Nga Melita Vujnovic nhận định Covid-19 ở nước này "đã bước vào giai đoạn ổn định", song đề nghị nỗ lực hơn để giảm ca nhiễm mới.

Tổng thống Nga Putin hôm qua cho hay số ca nhiễm nCoV mới ở Moskva và các khu vực khác đang giảm. Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova nói rằng cách thống kê ca tử vong của nước này phù hợp với hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và chính xác hơn so với các quốc gia khác.

Nga khám nghiệm tử thi tất cả người nghi nhiễm nCoV qua đời và chỉ công nhận họ chết vì Covid-19 nếu virus là nguyên nhân trực tiếp gây ra tử vong. Những người chết vì các bệnh lý nền khác không được tính vào số liệu này. Tuy nhiên, bà Golikova dự báo số người chết sẽ tăng rõ rệt trong tháng này, khi số ca nhiễm tăng cao trong những tuần gần đây.

Sergei Sobyanin, thị trưởng Moskva, nơi chiếm khoảng một nửa số ca nhiễm của Nga, cho biết thủ đô đã tránh được "kịch bản xấu nhất" nhưng cũng dự đoán sẽ có một đợt tăng mạnh trong tháng 5.

Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc hồi tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 5,3 triệu ca nhiễm, hơn 340.000 người chết và gần 2,2 triệu trường hợp hồi phục.

Mai Lâm (Theo Reuters)