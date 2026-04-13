Nga - Ukraine tố nhau vi phạm lệnh ngừng bắn hàng nghìn lần

Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau vẫn tiếp tục hoạt động chiến đấu tại một số khu vực, dù hai bên đã thống nhất lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh kéo dài 32 giờ.

Thỏa thuận ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh của Chính thống giáo hết hạn vào 0h hôm nay (4h giờ Hà Nội). Thỏa thuận có thời hạn 32 giờ, do Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố hôm 9/4 và được người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó chấp thuận.

Giống như thỏa thuận tương tự hồi năm ngoái, tiền tuyến dài khoảng 1.200 km chỉ yên bình một cách tương đối. Quân đội Ukraine cho biết tính đến 22h ngày 12/4, lực lượng Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn 7.696 lần.

Dù tuân thủ thỏa thuận này ở mức độ nhất định, Nga vẫn tiếp tục "hoạt động chiến đấu ở một số khu vực, trong đó có sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) góc nhìn thứ nhất và tự sát", theo quân đội Ukraine.

Lực lượng này cho biết không ghi nhận cuộc tấn công nào bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa dạng Shahed, bom lượn và tên lửa. Trước khi có lệnh ngừng bắn, Ukraine phải đối phó với hàng trăm UAV Nga gần như mỗi đêm và cũng tiến hành các cuộc tập kích trả đũa.

Quân nhân Nga chuẩn bị tập kích vị trí Ukraine trong ảnh đăng ngày 31/3. Ảnh: AP

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đã vi phạm lệnh ngừng bắn gần 2.000 lần.

"Tổng cộng 1.971 hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của các đơn vị Ukraine đã được ghi nhận trong khoảng thời gian từ 16h ngày 12/4 theo giờ Moskva đến 8h ngày 13/4", cơ quan này cho biết.

Theo phía Nga, lực lượng Ukraine đã khai hỏa 258 lần bằng pháo hoặc xe tăng, thực hiện 1.329 cuộc tập kích bằng drone góc nhìn thứ nhất và 375 lần thả "nhiều loại đạn khác nhau", chủ yếu bằng drone.

Moskva còn cáo buộc lực lượng của Kiev thực hiện "ba cuộc tấn công vào ban đêm" nhằm vào các vị trí Nga và "4 lần cố gắng tiến quân" dọc theo tiền tuyến, thêm rằng tất cả đều bị ngăn chặn.

Tại tỉnh biên giới Kursk của Nga, tỉnh trưởng Alexander Khinshtein cũng cáo buộc Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn khi tấn công một trạm khí đốt tại thị trấn Lgov bằng drone, khiến ba người bị thương.

Trong khi đó, tại tỉnh đông bắc Kharkov ở Ukraine, trung tá Vasyl Kobziak sáng 12/4 nói với hãng thông tấn AFP rằng tình hình trong khu vực của mình "tương đối yên bình".

Dù sĩ quan này cho biết thỏa thuận ngừng bắn không được tuân thủ hoàn toàn, khoảng thời gian tạm lắng đó đã cho phép các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 33 dự thánh lễ Chủ nhật Phục sinh ngoài trời.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: Telegraph

Tổng thống Zelensky hôm 11/4 kêu gọi kéo dài lệnh ngừng bắn, thêm rằng Ukraine đã gửi đề xuất cho Nga. Nhưng trong bình luận được công bố ngày 12/4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ khả năng gia hạn thỏa thuận trừ khi lãnh đạo Ukraine chấp nhận các điều khoản "đã được nhiều người biết" của Nga.

"Cho đến khi ông Zelensky đủ can đảm để nhận trách nhiệm này, chiến dịch đặc biệt sẽ tiếp tục sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc", ông Peskov nói.

Nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình ở Ukraine đang tiến triển chậm chạp do bất đồng về vấn đề lãnh thổ. Ukraine đề xuất đóng băng xung đột dọc theo tiền tuyến hiện tại, song Nga bác bỏ.

Moskva muốn kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk dù Kiev vẫn giữ một phần lãnh thổ ở đây. Ukraine cho rằng yêu cầu của Nga là không thể chấp nhận được.

Phạm Giang (Theo AFP)