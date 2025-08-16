Nga, Ukraine tập kích nhau trong ngày diễn ra thượng đỉnh Trump - Putin

Nga và Ukraine tiếp tục tấn công các mục tiêu đối phương trong ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin ở Alaska.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga rạng sáng nay phóng tổng cộng 85 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi nhử cùng một tên lửa đạn đạo Iskander-M nhằm vào lãnh thổ nước này. "Các đơn vị phòng không đã bắn hạ hoặc gây nhiễu 61 UAV, trong khi tên lửa và 24 phi cơ đánh trúng 12 địa điểm", cơ quan này cho hay.

Giới chức Ukraine không công bố thiệt hại liên quan trong cuộc tập kích.

Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về thông tin, nhưng nói rằng các đơn vị phòng không nước này đã đánh chặn 29 UAV tự sát của Ukraine trong cùng giai đoạn. "10 phi cơ bị hạ ở tỉnh Rostov, số còn lại bị bắn rơi ở các tỉnh Stavropol Kursk, Belgorod, Bryansk, vùng Krasnodar và trên Biển Azov", quân đội Nga cho hay.

Denis Pushilin, lãnh đạo tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm, cáo buộc lực lượng Ukraine pháo kích nhằm vào một số khu chung cư ở tỉnh Donetsk vài giờ trước hội nghị thượng đỉnh, khiến ít nhất một phụ nữ thiệt mạng và ba người bị thương. Hai tòa chung cư và một trường học cũng bị hư hại.

Một tòa nhà bị hư hại do giao tranh ở tỉnh Donetsk ngày 15/8. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Vladimir Putin ngày 15/8 họp thượng đỉnh trong vòng 3 giờ, sau đó họp báo chung trong khoảng 11 phút. Ông Putin tuyên bố đã đạt được đồng thuận với ông Trump, bày tỏ hy vọng Ukraine và châu Âu không cản trở tiến trình chấm dứt xung đột.

Ông chủ Điện Kremlin đề xuất tổ chức hội nghị tiếp theo ở Moskva và Tổng thống Trump nói điều này có thể diễn ra.

Ông Trump đánh giá Washington và Moskva đạt được tiến triển lớn nhưng chưa có thỏa thuận nào. Trong cuộc phỏng vấn sau hội nghị thượng đỉnh, ông Trump cho rằng xung đột Ukraine sẽ kết thúc bằng nhượng bộ lãnh thổ và đảm bảo an ninh từ Mỹ. Ông cũng nói rằng cuộc họp ba bên giữa ông, Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang được sắp xếp.

Tuy nhiên, Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, sau đó nói rằng vấn đề tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên chưa được thảo luận và ông cũng không biết khi nào Tổng thống Putin cùng người đồng cấp Mỹ sẽ gặp lại nhau.

Huyền Lê (Theo AFP, RT)