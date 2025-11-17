Nga tuyên bố giành ngôi làng 'bàn đạp phản công' của Ukraine

Nga thông báo kiểm soát làng Malaya Tokmachka, một trong những điểm xuất phát của chiến dịch phản công quy mô lớn được Ukraine phát động năm 2023.

"Các đơn vị thuộc cánh quân Dnepr đã hoàn tất đợt tiến công và kiểm soát hoàn toàn làng Malaya Tokmachka ở tỉnh Zaporizhzhia. Một lữ đoàn cơ giới hạng nặng của Ukraine cũng chịu tổn thất tại làng Malokaterynivka ở mặt trận Orekhov và làng Stepnogorsk", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 16/11.

Quân đội Nga cũng tuyên bố lực lượng thuộc cánh quân Đông đã giành được khu dân cư Rovnopolye ở đông bắc tỉnh Zaporizhzhia, đồng thời đột phá 5 km qua phòng tuyến của Ukraine trong khu vực này.

Quân nhân Nga trên thiết giáp BMP-3 gần mặt trận ở tỉnh Donetsk ngày 5/10. Ảnh: BQP Nga

Trong báo cáo tình hình chiến trường ngày 16/11, Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine không đề cập tới tình hình tại Malaya Tokmachka, nhấn mạnh đã ngăn chặn một đợt tiến công của Nga tại vùng Stepnogorsk thuộc mặt trận Orekhov, song không nêu diễn biến cụ thể.

Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam trực thuộc lục quân Ukraine ngày 11/11 thông báo Nga đang tăng cường tấn công tại mặt trận Zaporizhzhia, tiến hành nhiều nỗ lực xâm nhập và gây sức ép lớn về hỏa lực, khiến hầu như toàn bộ hầm trú ẩn và công sự bị phá hủy. Điều này buộc quân đội Ukraine rút khỏi 5 khu dân cư để bảo toàn lực lượng.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky sau đó thừa nhận lực lượng Nga đã giành được ba khu dân cư tại tỉnh Zaporizhzhia, song không nêu tên cụ thể. Ông cho biết đối phương lợi dụng sương mù để vượt phòng tuyến Ukraine, thêm rằng diễn biến mặt trận gần Oleksandrivka và Huliaipole "đang xấu đi nghiêm trọng", do lực lượng Nga chiếm ưu thế quân số.

Malaya Tokmachka nằm ở phía nam thành phố Orekhov, đầu mối tập kết lực lượng phản công chủ lực của Ukraine tại tỉnh Zaporizhizhia hồi tháng 6/2023. Đây được coi là bàn đạp để tiến công Rabotino, một trong những mục tiêu hàng đầu của Ukraine trong chiến dịch phản công.

Tuy nhiên, lực lượng Ukraine được NATO huấn luyện và trang bị vũ khí hiện đại, đã hứng chịu tổn thất nặng nề ngay trong trận mở màn gần làng Malaya Tokmachka. Chỉ trong vòng hai giờ, Lữ đoàn Cơ giới số 33 và Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 đã để mất gần 20% số xe Bradley, 20% xe tăng chủ lực Leopard 2A6 và một nửa xe phá mìn Leopard 2R trong biên chế Ukraine khi đó.

Vị trí khu dân cư Malaya Tokmachka và Rovnopolye, tỉnh Zaporizhzhia. Đồ họa: RYV

Zaporizhzhia là một trong 4 tỉnh mà Nga tuyên bố sáp nhập cuối năm 2022, bên cạnh Kherson, Donetsk và Lugansk. Nga hiện kiểm soát khoảng 70% diện tích tỉnh Zaporizhzhia, song thành phố thủ phủ cùng tên vẫn do Ukraine nắm giữ.

Tiền tuyến ở Zaporizhzhia gần như không thay đổi kể từ sau chiến dịch phản công thất bại của Ukraine hồi giữa năm 2023. Tuy nhiên, các đơn vị Nga hồi tháng 3 bắt đầu di chuyển đến mặt trận phía đông Zaporizhzhia để tấn công các vùng mà đối phương kiểm soát.

Howard Altman, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, cho biết kiểm soát khu vực này sẽ giúp lực lượng Nga có nhiều không gian cơ động hơn, buộc quân đội Ukraine điều động nguồn lực vốn đã hạn chế về mặt trận miền nam.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AP)