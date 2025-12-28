Nga tuyên bố giành loạt đô thị chiến lược tại Donetsk, Zaporizhzhia

Quân đội Nga thông báo kiểm soát loạt đô thị chiến lược tại tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia, trong đó có thành phố Mirnograd nằm sát thành trì Pokrovsk.

"Các đơn vị thuộc cánh quân Trung tâm đã hành động quyết liệt, giành được đô thị Dimitrov, Rodinskoye, Artyomovka và Volnoye thuộc tỉnh Donetsk", Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm nay.

Dimitrov là cách Nga gọi thành phố Mirnograd lân cận với thành trì Pokrovsk.

Quân đội Nga cũng tuyên bố cánh quân Đông đang tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến Ukraine và đã hoàn tất kiểm soát thành phố Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhzhia, trong khi cánh quân Dnepr đã giành được khu dân cư Stepnogorsk cũng ở tỉnh này.

Vị trí thành phố Mirnograd/Dimitrov, Huliaipole và khu dân cư Stepnogorsk. Đồ họa: RYV

Trong báo cáo cùng ngày, Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố đã ngăn chặn 32 đợt tiến công của Nga trên mặt trận Pokrovsk và 19 cuộc tấn công tại khu vực Huliaipole, song không đề cập đến tình hình Stepnogorsk.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, cũng đưa ra nhận định tương đồng với thông báo của Bộ Quốc phòng Nga. "Chiến dịch tấn công Mirnograd kéo dài 2 tháng 7 ngày, trong khi Huliaipole thất thủ chỉ sau 32 ngày", tài khoản này cho hay.

Mirnograd có diện tích khoảng 23 km2, là thành phố có liên kết chặt chẽ với Pokrovsk. Hai thành phố tạo thành cụm đô thị ở phía tây tỉnh Donetsk, trong đó Pokrovsk là trung tâm hậu cần quan trọng và đóng vai trò nền tảng với hệ thống phòng tuyến của Ukraine tại tỉnh này.

Giới chuyên gia Ukraine từng cảnh báo rằng phòng tuyến tại một trong hai thành phố sụp đổ sẽ dẫn tới hiệu ứng dây chuyền, khiến đô thị còn lại bị bao vây hoàn toàn và thất thủ nhanh chóng.

Quân đội Nga hôm 1/12 thông báo kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk và khép chặt vòng vây quanh Mirnograd, đánh dấu cuộc bao vây toàn diện đầu tiên của Moskva kể từ trận Mariupol năm 2022.

Huliaipole là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia và nằm tại giao điểm giữa các vùng Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Donetsk. Giữ được thành trì này giúp Ukraine cản đà tiến của Nga về hướng tây, đồng thời khiến đối phương gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực liên kết mũi tiến công ở tỉnh Donetsk với Zaporizhzhia.

Mặt trận Huliaipole từng là trong những khu vực ổn định nhất ở tiền tuyến trong phần lớn cuộc xung đột, song đã nhanh chóng bị vây hãm sau những bước tiến nhanh chóng của Nga gần đây ở phía đông tỉnh Zaporizhzhia. Một số chuyên gia từng cảnh báo nguy cơ Ukraine thủng phòng tuyến và đối mặt thảm họa chiến lược nếu để mất Huliaipole.

Các chỉ huy Ukraine tại một số mặt trận ở Zaporizhzhia cũng thừa nhận họ không còn nhân sự để giữ vị trí.

Quân nhân Nga tại thao trường trên tiền tuyến ngày 8/12. Ảnh: RIA Novosti

Thông báo được Bộ Quốc phòng Nga ngay trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida để thảo luận về những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến sự. Cuộc gặp được tổ chức sau khi Mỹ và Ukraine đạt thỏa thuận về dự thảo kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm sau vòng đàm phán mới nhất.

Dự thảo do ông Zelensky công bố hôm 23/12 bao quát nhiều vấn đề, từ sắp xếp lãnh thổ hậu xung đột cho đến các cam kết an ninh mà Kiev mong muốn nhận được, cũng như kế hoạch tái thiết Ukraine.

Kiev đã giành được một số nhượng bộ trong đề xuất mới, như đóng băng chiến tuyến và không bị yêu cầu từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Tuy nhiên, lãnh đạo Ukraine thừa nhận vẫn còn những bất đồng với Mỹ về vấn đề lãnh thổ và quản lý nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/12 cho biết các đợt tiến công mới đang gây áp lực lên quân đội Ukraine. "Nếu Ukraine không muốn giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, chúng tôi sẽ xử lý tất cả vấn đề trước mắt bằng biện pháp quân sự", ông nói.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AFP, AP)