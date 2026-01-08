Nga tố Mỹ vi phạm công ước UNCLOS khi bắt tàu dầu

Nga cáo buộc Mỹ vi phạm công ước UNCLOS khi tiến hành chiến dịch đổ bộ bắt tàu dầu Marinera ở vùng biển quốc tế phía bắc Đại Tây Dương.

Bộ Giao thông Nga ngày 7/1 xác nhận tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga đã bị quân đội Mỹ bắt "trên vùng biển quốc tế, nằm ngoài lãnh hải của mọi quốc gia". Giới chức Nga sau đó đã mất toàn bộ liên lạc với con tàu.

Con tàu này được cấp giấy phép tạm thời để treo cờ Nga từ ngày 24/12/2025, Bộ Giao thông Nga cho hay. Cơ quan này khẳng định giấy phép được ban hành theo đúng luật pháp Nga và luật pháp quốc tế.

Moskva chỉ trích việc Washington sử dụng biện pháp cưỡng chế đối với con tàu đã vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), vốn đảm bảo quyền tự do hàng hải ở vùng biển quốc tế.

Mỹ không phải là thành viên UNCLOS, dù nước này thường tuyên bố tuân thủ các quy tắc của công ước và sử dụng công ước như cơ sở pháp lý cho nhiều hoạt động trên các vùng biển quốc tế, trong đó có những chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải.

Đặc nhiệm Mỹ đổ bộ lên tàu dầu Marinera trên vùng biển giữa Iceland và Anh. Ảnh: X/Sec_Noem

Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày thông báo đang "theo dõi sát sao" những diễn biến liên quan tàu Marinera. Cơ quan này cho biết nhiều khả năng có công dân Nga trong thủy thủ đoàn, và Moskva yêu cầu phía Mỹ bảo đảm đối xử "nhân đạo và tôn trọng nhân phẩm" những người bị bắt giữ, tạo điều kiện để họ sớm được về nước.

Mỹ chưa bình luận về cáo buộc của Nga. Mỹ đưa con tàu vào danh sách trừng phạt từ năm 2024, với cáo buộc vận chuyển dầu của Iran cho các tổ chức bị Mỹ coi là khủng bố.

Tàu Marinera, trước đây đăng ký tên là Bella 1 và treo cờ Guyana, từng bị Mỹ nhắm tới từ cuối năm ngoái khi bị nghi tìm cách tiếp cận Venezuela. Khi đó, Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã tìm cách lên tàu nhưng thủy thủ đoàn không hợp tác, chuyển hướng về phía bắc Đại Tây Dương.

Sau nhiều tuần Marinera bị tàu tuần duyên Mỹ USCGC Munro truy đuổi, Bộ tư lệnh châu Âu (EUCOM) của quân đội Mỹ ngày 7/1 thông báo đã khống chế con tàu ở phía bắc Đại Tây Dương. Chiến dịch phối hợp cùng Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa Mỹ, được thực hiện theo lệnh của một tòa án liên bang Mỹ.

Washington không công nhận đây là tàu Nga, cho rằng con tàu này thuộc "đội tàu bóng tối" chuyên vận chuyển dầu Venezuela để né tránh lệnh trừng phạt và bị coi là không thuộc quốc gia nào.

