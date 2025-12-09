Nga tiến quân nhanh chưa từng thấy trong gần 4 năm chiến sự

Giới chuyên gia nhận định Nga đã giành thêm gần 700 km2 trong tháng 11, tốc độ tiến quân nhanh nhất kể từ tháng 3/2022.

Deep State, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, ngày 7/12 cho biết quân đội Nga trong tháng 11 giành thêm gần 520 km2 lãnh thổ, gấp hai lần so với con số 260 km2 vào tháng trước đó.

Tờ Economist, dựa trên dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, đánh giá Nga đã kiểm soát thêm 4.562 km2 lãnh thổ kể từ đầu năm tới nay, so với 3.734 km2 trong cả năm 2024. Quân đội Nga trong tháng 11 cũng mở rộng vùng kiểm soát thêm 690 km2.

Theo ISW, đây là bước tiến nhanh nhất của Nga kể từ khi rút quân khỏi ngoại ô thủ đô Kiev và khu vực miền bắc Ukraine tháng 3/2022.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine tháng 10-11. Đồ họa: RYV

Giới chức Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cùng ngày nói rằng các cánh quân nước này "đang duy trì đà tiến công trên mọi mặt trận".

Quân đội Nga những tuần qua tiến công trên nhiều hướng, tuyên bố kiểm soát thành trì chiến lược Pokrovsk ở tỉnh Donetsk vào ngày 1/12 và bao vây thành phố Mirnograd gần đó. Tuy nhiên, Ukraine khẳng định họ vẫn giữ một phần Pokrovsk.

Lực lượng Nga cũng tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố đầu mối trọng yếu Kupyansk ở tỉnh Kharkov, tiến sâu vào phía đông bắc tỉnh Zaporizhzhia và tiếp cận thành phố Seversk trong nỗ lực nhằm uy hiếp pháo đài Sloviansk ở tỉnh Donetsk.

Economist đánh giá tốc độ tiến quân của Nga còn chậm, dù gần đây họ đạt nhiều thành công trên chiến trường.

Giới chuyên gia phương Tây cho rằng Nga có thể mất vài năm để kiểm soát phần còn lại của vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, với tốc độ tiến quân hiện tại. Tại khu vực này, Ukraine vẫn còn giữ chuỗi thành phố pháo đài với hai đô thị chủ chốt là Kramatorsk và Sloviansk.

Emil Kastehelmi, chuyên gia quân sự thuộc công ty tư vấn Black Bird Group có trụ sở tại Phần Lan, nhận định Nga chưa có đột phá lớn nào trên chiến trường và tiền tuyến Ukraine "chưa lập tức sụp đổ".

Pháo phản lực BM-27 Uragan Nga tập kích vị trí Ukraine ngày 28/11. Ảnh: BQP Nga

Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy tốc độ tiến quân của Nga có thể sẽ tiếp tục tăng nhanh vào những tháng tới, theo Economist. Một trong số đó là Ukraine đang chịu tổn thất nặng trên chiến trường và liên tục đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân lực.

Bên cạnh đó, phần lớn giao tranh gần đây đều diễn ra ở các khu vực đô thị. Kiểm soát những nơi này không lập tức mang lại nhiều lãnh thổ cho Nga, song có thể là chiến thắng chiến lược quan trọng và giúp tạo bàn đạp cho những bước tiến lớn hơn trong tương lai.

Quân đội Nga được đánh giá đang chiếm ưu thế so với Ukraine ở lĩnh vực tác chiến bằng phương tiện không người lái, cho phép họ tấn công vị trí đối phương nằm sâu hơn sau tiền tuyến.

"Những điều này có thể làm giảm vị thế của Ukraine trong các cuộc đàm phán, hơn là giúp Nga đạt bước tiến lớn trên thực địa. Khả năng lớn nhất hiện nay là chiến sự sẽ tiếp tục cho tới khi hai bên đạt thỏa thuận hòa bình", Economist nhận định.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Economist, Telegraph)