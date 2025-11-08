Nga phóng 7 tên lửa Kinzhal vào Ukraine, nghi nhắm tới căn cứ F-16

Nga triển khai 458 vũ khí cho đòn tập kích Ukraine, trong đó 3 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal dường như nhắm tới căn cứ F-16 gần Kiev.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay thông báo Nga đã tập kích nước này bằng 458 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy, cùng 7 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 25 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 13 tên lửa hành trình Iskander-K và Kalibr.

"Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ, gây nhiễu 9 tên lửa và 406 UAV. 26 tên lửa và 52 phi cơ đánh trúng 25 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 4 khu vực. Chúng tôi đang làm rõ thông tin về 10 tên lửa còn lại", cơ quan này cho biết, song không nêu cụ thể chủng loại tên lửa bị đánh chặn.

Nga phóng tên lửa Kinzhal, nghi nhắm vào căn cứ không quân Ukraine Tên lửa và UAV Nga tập kích mục tiêu ở tỉnh Dnipropetrovsk ngày 8/11. Video: Times of Ukraine

"Nga lại ồ ạt tập kích hạ tầng năng lượng Ukraine, một số tỉnh phải cắt điện khẩn cấp. Biện pháp này sẽ được đình chỉ sau khi hệ thống cung cấp năng lượng ổn định trở lại", Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk cho hay.

Tại thủ đô Kiev, mảnh vỡ rơi xuống gây hỏa hoạn tại hai địa điểm ở quận trung tâm Petchersky. Giới chức tỉnh Kharkov và Odessa thông báo hạ tầng năng lượng đã trúng đòn của UAV Nga. Một tòa nhà 9 tầng ở thành phố Dnipro, thủ phủ tỉnh Dnipropetrovsk, trúng đòn tập kích khiến một người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Nhiều cơ sở khí đốt ở tỉnh Poltava, miền trung Ukraine, cũng hứng đòn tập kích. Các nhân chứng còn nghe thấy khoảng 20 vụ nổ tại khu vực nhà máy thủy điện Kremenchuk ở tỉnh này.

Đường bay của UAV, tên lửa Nga trong trận tập kích rạng sáng 8/11. Đồ họa: X/Monitoring War

Các trang tin quân sự có liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai sân bay quân sự Ukraine bị nhắm tới trong trận tập kích ban đêm. Tờ RusVesna thêm rằng 3 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đã nhắm tới sân bay Vasylkiv ở ngoại ô Kiev. Đây là căn cứ chủ chốt của không quân Ukraine, cũng được cho là một trong những nơi đóng quân của phi đội F-16.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, nhận định tổ hợp phòng không tầm xa Patriot được Ukraine bố trí ở tỉnh Dnipropetrovsk đã không chặn được các mũi tấn công của Nga nhằm vào địa phương này.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Một tòa chung cư tại thành phố Dnipro bị hư hại trong trận tập kích rạng sáng 8/11. Ảnh: DSNS Ukraine

Nga gần đây tăng cường tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine và gây thiệt hại nặng cho đối phương. Trường Kinh tế Kiev ước tính sản lượng khí đốt của Ukraine đã sụt giảm một nửa.

Quân đội Ukraine những tháng qua cũng leo thang tập kích kho chứa và nhà máy lọc dầu của Nga, nhằm mục đích hạn chế nguồn xuất khẩu năng lượng và gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu cho nước láng giềng.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, AP)