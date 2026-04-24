Nga nêu điều kiện để ông Putin gặp ông Zelensky

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Putin chỉ có thể gặp người đồng cấp Ukraine Zelensky để thống nhất các thỏa thuận cuối cùng nhằm giải quyết xung đột.

"Điều quan trọng nhất là mục đích của cuộc gặp này. Tại sao nên gặp nhau? Tổng thống Putin đã nói rằng ông ấy sẵn sàng cho cuộc gặp tại Moskva bất cứ khi nào", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo ngày 22/4, bình luận về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Peskov nhấn mạnh điều quan trọng nhất là "phải có lý do để gặp nhau" và cuộc gặp phải có hiệu quả cao.

"Mục đích chỉ có thể là để hoàn tất các thỏa thuận", ông kết luận.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva hồi tháng 11/2025. Ảnh: Reuters

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, bất cứ cuộc gặp nào giữa lãnh đạo Nga - Ukraine đều cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng và "ý chí chính trị" từ chính quyền Kiev. Ông nói thêm Nga hiện "chưa thấy ý chí chính trị nào như vậy".

Ông Peskov nhắc lại mục tiêu chính của Nga trong chiến dịch tại Ukraine là để "đảm bảo các lợi ích sống còn của mình và phòng ngừa các cuộc tấn công của Ukraine vào những mục tiêu năng lượng cũng như mục tiêu khác".

Phát ngôn viên Peskov cũng khẳng định Nga sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đàm phán mới với phía Mỹ để giải quyết xung đột, "thậm chí là ngay trong ngày mai".

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha trước đó cho biết nước này đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ đăng cai cuộc gặp giữa lãnh đạo Ukraine - Nga nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình đang bị đình trệ. Không rõ Thổ Nhĩ Kỳ phản hồi ra sao về đề xuất này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nói với Tổng thư ký NATO Mark Rutte rằng Ankara đang nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine cũng như thúc đẩy lãnh đạo của các bên liên quan ngồi lại với nhau.

Nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình ở Ukraine đang tiến triển chậm chạp do bất đồng về vấn đề lãnh thổ. Ukraine đề xuất đóng băng xung đột dọc theo tiền tuyến hiện tại, song Nga bác bỏ. Moskva muốn kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk dù Kiev vẫn giữ một phần lãnh thổ ở đây. Ukraine cho rằng yêu cầu của Nga là không thể chấp nhận được.

