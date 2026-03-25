Nga muốn mở rộng đầu tư về năng lượng, giao thông tại Việt Nam

Liên bang Nga sẵn sàng hợp tác, đầu tư với Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng, sản phẩm nông nghiệp, giao thông, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực.

Nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga tại Moskva, ngày 24/3.

Phó thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernychenko khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nga coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước và muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Phó thủ tướng Dmitry Chernychenko đánh giá cao tốc độ tăng trưởng, chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam. Ông cho biết Nga có thế mạnh và sẵn sàng hợp tác, đầu tư với Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng (dầu khí, than), sản phẩm nông nghiệp (thịt, lúa mỳ, phân bón), giao thông (hàng không, đường biển, đường sắt), du lịch và đào tạo nguồn nhân lực. Nước này cũng mong muốn hai bên mở ra những tuyến đường vận tải mới, đồng thời khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu mà Nga là thành viên.

"Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, điện tái tạo, đóng góp cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, mà việc hai bên vừa ký Hiệp định về xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam là một minh chứng", ông Dmitry Chernychenko nói.

Lãnh đạo Chính phủ Nga cho rằng dư địa hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất lớn. Ông đề nghị doanh nghiệp hai nước tiếp tục trao đổi, tìm hiểu đầu tư, góp phần củng cố, phát triển nền kinh tế hai nước trong bối cảnh thế giới còn nhiều thách thức.

Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt 4,77 tỷ USD. Nga hiện có 199 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 990 triệu USD, đứng thứ 26 trên tổng số 147 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam có 16 dự án tại Nga với tổng số vốn đăng ký đạt 1,6 tỷ USD.

Tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang ưu tiên phát triển năng lượng để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên. Ông đề nghị phía Nga hợp tác, đầu tư phát triển hệ sinh thái năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình ở Việt Nam với tầm nhìn 100 năm. Đồng thời, hai bên tăng hợp tác thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí và khai thác năng lượng sạch.

Trong lĩnh vực giáo dục, Thủ tướng cũng hoan nghênh phía Nga đầu tư xây dựng một trường đại học tại Việt Nam, phát huy thế mạnh của Nga trong các môn khoa học cơ bản. Về giao thông, ông đề nghị hai bên tăng hợp tác trong vận tải đường sắt.

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Chính phủ hai nước, các doanh nghiệp đã trao 4 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí, vận tải biển, đường sắt, logistics.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Công ty Zarubezhneft - đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí. Zarubezhneft có hơn 40 năm hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) cùng 2 liên doanh là Vietsovpetro (tại Việt Nam) và Rusvietpetro (tại Nga) trong việc thăm dò địa chất, khai thác dầu khí.

Lãnh đạo Zarubezhneft đề xuất mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam trên các lĩnh vực mới, trong đó có dự án trang trại điện gió ngoài khơi với công suất 1 GW, triển khai các dự án chung tại nước thứ ba.

