Nga hối thúc Mỹ phản hồi đề nghị của ông Putin về hiệp ước hạt nhân

Điện Kremlin cho biết ông Trump chưa phản hồi đề nghị của Tổng thống Putin về gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START.

"Chúng tôi đang chờ phản hồi đối với sáng kiến của Tổng thống Vladimir Putin. Nga coi đây là vấn đề rất quan trọng", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 15/1 khi đề cập Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START), thỏa thuận duy nhất còn lại giữa Moskva và Washington về vũ khí hạt nhân.

New START được Nga và Mỹ ký năm 2010, có hiệu lực năm 2011 và được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021, dự kiến hết hạn ngày 5/2. Hồi tháng 9/2025, ông Putin tuyên bố Nga sẵn sàng gia hạn New START thêm một năm để thúc đẩy đàm phán thỏa thuận mới về vũ khí hạt nhân, đồng thời kêu gọi Mỹ thực hiện tương tự.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã phát tín hiệu rằng Mỹ sẽ không gia hạn hiệp ước hiện tại. "Nếu nó hết hạn thì cứ để hết hạn đi. Chúng ta sẽ ký thỏa thuận tốt hơn", ông nói hôm 7/1.

Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump. Ảnh: AFP

Khi được hỏi về bình luận của Tổng thống Mỹ liên quan hiệp ước thay thế, phát ngôn viên Điện Kremlin cho rằng cần có văn kiện có lợi hơn cho tất cả các bên. "Tuy nhiên, đạt được hiệp ước như vậy là quá trình vô cùng phức tạp và tốn thời gian", ông nhấn mạnh.

Ông Peskov cũng tái khẳng định quan điểm của Nga rằng mọi cuộc thảo luận về an ninh, ổn định chiến lược đều phải tính đến kho vũ khí hạt nhân của Anh và Pháp.

Nhà Trắng chưa lên tiếng về những phát biểu trên.

New START quy định mỗi bên không được triển khai quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và oanh tạc cơ mang vũ khí hạt nhân, số lượng đầu đạn hạt nhân trên các phương tiện này cũng không được vượt quá 1.550.

Nga và Mỹ đều có thể vượt giới hạn này nếu New START không được gia hạn hoặc thay thế bằng một thỏa thuận khác.

Huyền Lê (Theo RIA Novosti, Reuters, Newsweek)