Nga dùng UAV Geran 'săn tìm máy bay Ukraine trên không'

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đang sử dụng những chiếc Geran có người điều khiển, để tấn công chiến đấu cơ làm nhiệm vụ đánh chặn UAV.

"Nga đang liên tục thử nghiệm những năng lực tấn công tầm xa mới, trong đó có nâng cấp máy bay không người lái (UAV) dòng Geran và triển khai các mẫu chưa từng xuất hiện", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Yury Myronenko cho biết hôm 27/11.

Ông Myronenko nói rằng những chiếc UAV Geran có người điều khiển trực tiếp đã bắt đầu tham chiến ở khu vực gần tiền tuyến. Chúng kết nối với kíp vận hành thông qua hàng loạt đài ăng-ten tại khu vực Nga kiểm soát và lãnh thổ Belarus.

"Rất khó đối phó những chiếc Geran được điều khiển theo thời gian thực như vậy. Phi công UAV Nga có thể xử lý tình huống phát sinh, thậm chí săn tìm và tấn công chiến đấu cơ, trực thăng Ukraine đang làm nhiệm vụ đánh chặn UAV. Điều này không chỉ giảm thời gian phản ứng của phòng không Ukraine, mà còn tạo ra loạt vấn đề mới", Thứ trưởng Myronenko nói.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Xác UAV nghi là mẫu Geran-3 với động cơ phản lực trong ảnh công bố ngày 18/9. Ảnh: BQP Ukraine

Ngoài các tổ phòng không mặt đất, Ukraine thường xuyên điều động tiêm kích, máy bay cánh quạt và trực thăng đối phó UAV tầm xa của Nga. Chiến thuật dùng UAV Geran săn tìm máy bay đối phương được đánh giá là nỗ lực mới của Nga nhằm uy hiếp lực lượng này, hạn chế năng lực phòng không Ukraine.

Binh sĩ có biệt danh Khyzhak, thuộc Trung đoàn Biệt kích số 4 Ukraine, cho biết Nga chế tạo UAV Geran nhiều đến mức các địa điểm trên tiền tuyến hứng chịu ngày càng nhiều phi cơ tự sát. "Đó là mối đe dọa lớn và rất nghiêm trọng", Khyzhak nói.

Để đối phó UAV tầm xa của Nga với chi phí thấp, Ukraine cũng phát triển nhiều dòng thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) chuyên làm nhiệm vụ đánh chặn. Tuy nhiên, một số UAV trinh sát Nga đã được lắp camera nhìn sau, kèm công nghệ AI để phát hiện và tự động tránh né drone đánh chặn Ukraine.

Trung sĩ lục quân Mỹ Riley Hiner, người tham gia đào tạo lực lượng NATO sử dụng drone đánh chặn, cho biết Nga còn lắp đầu dò nhiệt trên UAV Geran để phát hiện phi cơ đang tiếp cận. "Chúng sẽ cơ động để né đòn tấn công, buộc phi công drone Ukraine điều chỉnh tốc độ và hướng bay của thiết bị", Hiner nói.

Nga hồi cuối năm ngoái bắt đầu trang bị cảm biến quang - điện tử tinh vi và đường truyền dữ liệu cho UAV Geran-2. Hệ thống này được ví như "mắt thần", thường gồm camera độ phân giải cao, cảm biến có khả năng phát hiện nhiều dải quang phổ và bộ xử lý tích hợp để phân tích dữ liệu theo thời gian thực.

Cảm biến quang học và đường truyền dữ liệu cũng bổ sung khả năng thay đổi đích đến sau khi phóng, biến Geran-2 thành "đạn tuần kích" chuyên quần thảo trong thời gian dài trên bầu trời và lao xuống tấn công khi xác định được mục tiêu cụ thể. Tính năng này vượt trội so với dòng Geran-2 nguyên bản, vốn chỉ có thể bay theo điểm mốc nạp sẵn và tấn công tọa độ cố định.

Khả năng điều khiển trực tiếp đòi hỏi UAV có đường truyền dữ liệu hai chiều với băng thông lớn, nhằm bảo đảm khả năng truyền video độ nét cao từ cảm biến về người vận hành và phát tín hiệu từ đài điều khiển đến máy bay theo thời gian thực.

Cảnh sát Ukraine cạnh xác UAV Geran-2 tháng 10/2024. Ảnh: NPU

Thứ trưởng Myronenko khẳng định Ukraine có thể đối phó các loại UAV mới của Nga rất nhanh chóng. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng ngay khi Nga hiểu được bản chất của những biện pháp phòng thủ, chúng sẽ không còn mang lại lợi thế cạnh tranh cho Ukraine nữa.

"Chiến tranh công nghệ là trò chơi mèo vờn chuột. Công nghệ mới mang lại lợi thế cho một bên trong khoảng thời gian nhất định, thường là 3-4 tháng, tới khi bên kia phát triển được biện pháp đối phó", quan chức Ukraine cho hay.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Business Insider)