Nga đánh giá chiến lược an ninh của Mỹ 'tích cực'

Điện Kremlin hoan nghênh việc chiến lược an ninh của chính quyền Tổng thống Trump không còn gọi Nga là "mối đe dọa trực tiếp".

Kể từ khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014 và mở chiến dịch tại Ukraine năm 2022, Washington đã mô tả Moskva là "mối đe dọa lớn". Tuy nhiên, trong chiến lược an ninh quốc gia được chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố hôm 5/12, Mỹ đã có giọng điệu nhẹ nhàng hơn với Nga.

Trong bài viết trên TASS ngày 7/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng chiến lược an ninh của Mỹ đã lược bỏ những từ ngữ mô tả Nga là "mối đe dọa trực tiếp" và kêu gọi hợp tác với Moskva về các vấn đề ổn định chiến lược.

"Chúng tôi coi đây là bước đi tích cực", ông Peskov nói, thêm rằng Moskva sẽ xem xét kỹ tài liệu này trước khi đưa ra thêm đánh giá.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva, Nga ngày 23/6. Ảnh: Reuters

Quan hệ Nga - Mỹ trở nên bớt căng thẳng dưới thời chính quyền Tổng thống Trump. Ông Trump thường đưa ra những bình luận tích cực về người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Chiến lược an ninh quốc gia là tài liệu mỗi tổng thống Mỹ chỉ công bố một lần trong nhiệm kỳ, giúp định hướng phân bổ ngân sách, xác lập ưu tiên trong hoạch định chính sách của cơ quan liên bang.

Tài liệu cho biết Washington sẽ tìm cách giải quyết nhanh chóng cuộc xung đột ở Ukraine và đặt mục tiêu tái lập "sự ổn định chiến lược" với Moskva, dù khẳng định rằng các hành động của Nga ở Ukraine vẫn là mối quan ngại an ninh trọng tâm.

Khác với định hướng theo đuổi vị thế siêu cường duy nhất suốt nhiều thập kỷ qua, tài liệu cho biết "Mỹ bác bỏ khái niệm thống trị toàn cầu đã lỗi thời". Mỹ vẫn sẽ ngăn cường quốc khác tìm cách áp đảo ảnh hưởng, nhưng không có nghĩa Washington sẽ đánh đổi sinh mạng và ngân sách để kiềm tỏa đối thủ. Chiến lược nhấn mạnh "chủ nghĩa hiện thực linh hoạt", khẳng định chính sách của Washington sẽ được thúc đẩy chủ yếu bởi "những gì có lợi cho nước Mỹ".

Ngọc Ánh (Theo Reuters, TASS)