Nga công bố video xác UAV bị bắn rơi khi 'tập kích dinh thự ông Putin'

Nga lần đầu công bố hình ảnh xác UAV được cho là do Ukraine triển khai khi tập kích dinh thự Tổng thống Putin ở Novgorod.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/12 công bố video liên quan cáo buộc Ukraine dùng hơn 90 máy bay không người lái (UAV) tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại vùng Novgorod vào đêm 28/12. Video được quay ban đêm cho thấy xác UAV bị bắn rơi nằm trên nền tuyết trong khu rừng.

RT cho biết UAV này mang theo 6 kg chất nổ, được nhồi nhiều vật liệu nhằm tăng độ sát thương. Bộ Quốc phòng Nga mô tả đây là một trong 91 UAV đã thực hiện cuộc tấn công "có chủ đích, được lên kế hoạch cẩn thận và triển khai theo nhiều giai đoạn", nhưng không gây thiệt hại cho dinh thự của Tổng thống.

Nga không tiết lộ thời điểm đó ông Putin đang có mặt ở đâu, cho biết nơi ở của Tổng thống thường được giữ bí mật. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố lời khai của một nhân chứng địa phương, cư trú tại khu định cư Roshchino, khẳng định đã chứng kiến hoạt động phòng không trong đêm 28/12.

Nga công bố video 'UAV Ukraine' tấn công dinh thự ông Putin Cận cảnh UAV mà phía Nga cho là do Ukraine triển khai trong vụ tấn công dinh thự Tổng thống Putin đêm 28/12. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng công bố bản đồ thể hiện đường bay của các UAV tầm xa, được phóng từ nhiều địa điểm ở Ukraine, bay qua các tỉnh Bryansk, Smolensk và Tver của Nga trước khi hướng tới Novgorod.

Theo phía Nga, toàn bộ 91 UAV đã bị bắn hạ trước khi tiếp cận dinh thự, trong đó có 49 chiếc bị hạ trên vùng trời Bryansk, một chiếc ở tỉnh Smolensk và 41 chiếc ở tỉnh Novgorod.

Cơ quan này khẳng định đây là "bằng chứng không thể chối cãi về một cuộc tấn công khủng bố do chính quyền Kiev lên kế hoạch nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga". Moskva cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "hoặc không nắm được tình hình thực tế, hoặc cố tình nói dối" khi Kiev phủ nhận cáo buộc.

Nga công bố bản đồ đường bay các UAV nhắm vào Novgorod đêm và rạng sáng 28-29/12. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga không giải thích vì sao video xác UAV và bản đồ đường bay chỉ được công bố gần ba ngày sau khi vụ tập kích được cho là đã xảy ra. Cơ quan này cũng không công bố bằng chứng về các UAV khác bị bắn rơi.

Giới chuyên gia phương Tây trước đó cũng bày tỏ hoài nghi về cáo buộc của Nga về vụ tập kích. Grace Mappes, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ở Mỹ, cho hay thông thường khi Ukraine thực hiện một cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, sẽ có "thông tin từ người dân và chính quyền địa phương về UAV hoặc các mảnh vỡ" khi chúng bị bắn hạ trên không phận. Những mảnh vỡ này khi rơi xuống đất cũng thường gây ra các vụ nổ hoặc đám cháy lớn.

Nhưng trên mạng xã hội Nga ngày 29/12 không xuất hiện bất cứ video nào cho thấy các UAV bay trên bầu trời hay hệ thống phòng không kích hoạt, cũng như hình ảnh về những vụ hỏa hoạn, cột khói hoặc tiếng nổ lớn tại các vị trí được xác định cụ thể ở tỉnh Novgorod.

Giới quan sát cũng chỉ ra rằng Ukraine hoàn toàn không có lợi ích gì khi tiến hành cuộc tập kích như vậy, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin để tìm giải pháp cho chiến sự.

Thanh Danh (Theo AFP, RT)