Nga công bố video cận cảnh tàu ngầm sau đòn tập kích của Ukraine

Nga đăng video tàu ngầm ở quân cảng Novorossiysk sau cuộc tập kích của tàu lặn không người lái Ukraine, khẳng định chiến hạm không bị hư hại.

Kênh truyền hình quốc phòng Nga hôm 16/12 công bố video tàu ngầm tấn công Đề án 636.3 neo đậu tại bên ở quân cảng Novorossiysk, dường như không có dấu vết hư hại nào trên thân. Một số mảnh vụn bê tông được xếp gọn gần đó, dường như sau quá trình thu dọn và tập kết vật liệu bị hư hại ở cầu cảng.

Đại tá Alexey Rulev, lãnh đạo bộ phận báo chí của Hạm đội Biển Đen hải quân Nga, phủ nhận thông tin tàu ngầm bị phá hủy hoặc hư hại nặng sau đòn tập kích bằng tàu lặn không người lái Sub Sea Baby của Ukraine trước đó một ngày.

Ảnh vệ tinh cảng Nga sau vụ tàu lặn không người lái Ukraine tập kích Tàu ngầm Varshavyanka tại căn cứ Novorossiysk trong video công bố ngày 16/12. Video: Zvezda

"Âm mưu phá hoại bằng tàu lặn không người lái của đối phương đã thất bại. Không có tàu mặt nước hay tàu ngầm nào của Hạm đội Biển Đen ở Novorossiysk bị thiệt hại, cũng không thủy thủ bị thương trong vụ tấn công. Tất cả đang thực hiện nhiệm vụ bình thường", ông nói.

Ảnh vệ tinh thương mại chụp ngày 16/12 cho thấy một mảng lớn ở cầu cảng đã bị hư hại trong vụ tập kích, tương ứng với vị trí tàu lặn lao vào và phát nổ trong video được Ukraine công bố.

"Vị trí vụ nổ cách đuôi tàu ngầm khoảng 20 m. Chưa có dấu hiệu cho thấy chiến hạm này chịu thiệt hại trong vụ tấn công. Ảnh vệ tinh cũng không cho thấy những biện pháp thường được tiến hành khi tàu ngầm bị hư hại nặng, như thiết bị giúp tàu ngầm nổi trên mặt nước và phao ngăn dầu loang", biên tập viên Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận xét.

Hai tàu ngầm neo gần nơi xảy ra vụ nổ đã di chuyển, trong khi số chiến hạm còn lại vẫn giữ nguyên vị trí. "Ảnh chụp toàn cảnh quân cảng Novorossiysk sau cuộc tấn công cho thấy 4 tàu ngầm Đề án 636.3. Chưa có bằng chứng nào thể hiện Nga thế chỗ tàu ngầm bị tấn công bằng một chiếc cùng loại để che giấu mức độ hư hại", Trevithick cho hay.

Cầu cảng tại căn cứ Novorossiysk, Nga trong ảnh chụp ngày 11 và 15/12. Ảnh: Vantor

Dù vậy, tài khoản Archer83Able chuyên phân tích dữ liệu nguồn mở trên mạng xã hội nêu khả năng tàu lặn không người lái Ukraine ít nhất đã tác động đến chân vịt của tàu ngầm Nga, do bộ phận này nằm chìm dưới nước và gần trung tâm vụ nổ hơn so với phần đuôi nổi trên mặt nước.

Các cuộc tập kích bằng xuồng không người lái từ Ukraine buộc Hạm đội Biển Đen Nga di chuyển tàu chiến từ cảng nhà ở bán đảo Crimea về thành phố Novorossiysk, cách đó khoảng 300 km về phía đông. Nga cũng xây dựng nhiều lớp rào chắn bằng sà lan và phao nổi, đồng thời triển khai máy bay tuần tra để bảo vệ lực lượng.

Dù vậy, biện pháp phòng vệ này chủ yếu nhằm đối phó xuồng không người lái, dường như không phù hợp để ngăn chặn tàu lặn.

"Trận tập kích là ví dụ khác về sự thích nghi liên tục giữa các vũ khí và biện pháp đối phó, vốn trở thành đặc điểm nổi bật trong xung đột Nga - Ukraine. Nga có thể sẽ triển khai biện pháp mới nhằm đối phó với tàu lặn không người lái, phương tiện mà Ukraine từng mất nhiều thời gian để phát triển", Trevithick nêu quan điểm.

Nguyễn Tiến (Theo WarZone, AFP, RIA Novosti, Zvezda)