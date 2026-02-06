Nga có thể đã chuyển trực thăng 'thợ săn đêm' cho Iran

Xuất hiện video trực thăng vũ trang Mi-28NE bay qua thủ đô Tehran, cho thấy Iran dường như đã tiếp nhận mẫu phi cơ hiện đại này từ Nga..

Video được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 4/2 ghi lại cảnh một trực thăng vũ trang Mi-28 do Nga chế tạo đang bay qua thủ đô Tehran của Iran. Ít nhất 4 ảnh xuất hiện trước đó cũng cho thấy một chiếc Mi-28NE được sơn họa tiết ngụy trang kỹ thuật số, với mảng màu cam và xám dành cho môi trường sa mạc.

Các bức ảnh dường như được chụp tại nhà chứa máy bay thuộc Công ty Dịch vụ Hàng không Vũ trụ Pars, doanh nghiệp có trụ sở tại sân bay quốc tế Mehrabad ở thủ đô Tehran và được cho là có liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giới chức Nga và Iran chưa lên tiếng về thông tin.

Trực thăng Mi-28 bay qua thủ đô Tehran, Iran trong video công bố ngày 4/2. Video: X/Clash Report

Trực thăng vũ trang Mil Mi-28 được Liên Xô phát triển từ những năm 1970 và thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1982, chuyên làm nhiệm vụ tìm diệt tăng thiết giáp, tập kích các mục tiêu dưới đất.

Tổ lái Mi-28 gồm hai người, trực thăng có thể đạt tốc độ tối đa 320 km/h với tầm hoạt động hơn 430 km. Mi-28 được trang bị một pháo tự động 2A42 cỡ nòng 30 mm, cùng 4 giá treo vũ khí có thể lắp bom, tên lửa dẫn đường, ống phóng rocket và cụm hai pháo GSh-23L 23 mm.

Phiên bản hoàn chỉnh đầu tiên mang tên Mi-28A tiếp tục được phát triển sau đó, nhưng không được đưa vào biên chế do tính năng thua kém so với trực thăng Kamov Ka-50/52.

Biến thể nâng cấp sâu Mi-28N, có biệt danh là "thợ săn đêm", được đưa vào biên chế quân đội Nga năm 2009. Phi cơ được trang bị radar sóng mm gắn trên đỉnh trục cánh quạt chính, camera ảnh nhiệt và máy đo xa laser, có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết.

Mi-28NE là biến thể xuất khẩu của dòng Mi-28N. Tháng 8/2018, tập đoàn quốc phòng Russian Helicopters ra mắt mẫu Mi-28NE cải tiến, trang bị hệ thống gây nhiễu hồng ngoại để đối phó tên lửa tầm nhiệt, bộ lọc khí cho động cơ để hoạt động trong môi trường sa mạc và họa tiết ngụy trang kỹ thuật số mới.

Trực thăng Mi-28NE tại một nhà chứa máy bay ở Iran trong ảnh công bố ngày 29/1. Ảnh: X/Status-6

"Mi-28 là sự bổ sung đáng kể cho kho vũ khí của Tehran. Trực thăng tấn công chủ lực của Iran hiện nay là AH-1J do Mỹ chế tạo, được mua từ thập niên 1970 và quân đội Iran ngày càng khó duy trì hoạt động của chúng", biên tập viên Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.

Theo chuyên gia Trevithick, trực thăng Mi-28 xuất hiện tại Iran cho thấy Nga dường như đã hoặc sắp chuyển lượng lớn thiết bị quân sự cho quốc gia Trung Đông. Dữ liệu theo dõi hàng không dân dụng cho thấy một số vận tải cơ Il-76 Nga đã tới Iran trong tháng 1, có khả năng chở theo những chiếc Mi-28 hoặc khí tài khác.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)