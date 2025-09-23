Nga cảnh báo về rủi ro khi hiệp ước hạt nhân với Mỹ hết hạn

Nga cho rằng việc để hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ hết hạn tháng 2/2026 sẽ tiềm ẩn nhiều mối nguy lớn với an ninh quốc tế.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết Nga sẽ phải thực hiện các biện pháp nếu Mỹ không đồng ý với đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin rằng Moskva và Washington nên tuân thủ các giới hạn trong hiệp ước New START thêm một năm, kể từ 5/2/2026. Ông không nêu cụ thể đó là những biện pháp gì.

New START, tên đầy đủ là Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới, là thỏa thuận duy nhất còn lại giữa Moskva và Washington về vũ khí hạt nhân. Ông Peskov cho biết Tổng thống Putin đưa ra đề xuất đó vì "gần như không thể" đàm phán một hiệp ước tiếp nối trước thời điểm New START hết hạn.

"Thời gian đang cạn dần. Chúng tôi thực sự đang đứng trước ngưỡng cửa tình thế có thể không còn bất kỳ thỏa thuận song phương nào để đảm bảo ổn định và an ninh chiến lược. Tất nhiên tình huống như vậy sẽ tiềm ẩn nhiều mối nguy lớn từ góc độ toàn cầu", ông Peskov cho hay.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov tại một cuộc họp ở Moskva hồi tháng 12/2023. Ảnh: AFP

Ông cũng nói rằng đề xuất của Tổng thống Putin không được thảo luận trước với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà Trắng hôm 22/9 cho biết đề xuất của lãnh đạo Nga có vẻ "khá hay" và Tổng thống Trump sẽ xem xét vấn đề này.

New START được Nga và Mỹ ký năm 2010, có hiệu lực năm 2011 và được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021, ngay sau khi ông Joe Biden nhậm chức.

New START quy định mỗi bên không được triển khai quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và oanh tạc cơ mang vũ khí hạt nhân, số lượng đầu đạn hạt nhân trên các phương tiện này cũng không được vượt quá 1.550.

Nga và Mỹ đều có thể vượt giới hạn này nếu New START không được gia hạn hoặc thay thế bằng một thỏa thuận khác. Việc tuân thủ các giới hạn của hiệp ước được cho là sẽ giúp cả hai bên tránh được, hoặc ít nhất là trì hoãn, một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém mà các chuyên gia hạt nhân cho rằng có thể xảy ra nếu New START hoàn toàn hết hiệu lực.

Ông Putin khẳng định Nga sẽ chỉ gia hạn việc tuân thủ các giới hạn của hiệp ước nếu Mỹ cũng làm như vậy.

Huyền Lê (Theo Reuters)