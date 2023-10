Nga cảnh báo 'hậu quả thảm khốc' khi Mỹ bác văn kiện về chiến sự Israel - Hamas

Nga nói Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Dải Gaza sẽ tạo ra "hậu quả thảm khốc".

"Trong bối cảnh sự đối đầu ngày càng sâu sắc và nguy cơ lan ra ngoài khu vực Trung Đông, hậu quả từ một động thái như vậy sẽ thảm khốc", Bộ Ngoại giao Nga cho biết ngày 19/10, nhắc đến việc Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết do Brazil đệ trình tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 18/10.

Dự thảo nghị quyết của Brazil lên án vụ tấn công của Hamas vào Israel và kêu gọi lực lượng này thả con tin. Nghị quyết cũng kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo vệ mạng sống dân thường ở Dải Gaza, trong bối cảnh Israel liên tục không kích khu vực này để đáp trả Hamas.

12 trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an ủng hộ nghị quyết, Nga và Anh bỏ phiếu trắng, còn Mỹ bỏ phiếu chống. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết Washington thất vọng vì dự thảo nghị quyết không đề cập quyền tự vệ của Israel. Do Mỹ là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, phiếu chống của họ được coi là phiếu phủ quyết, khiến nghị quyết không thể thông qua.

Nga "thất vọng" khi Hội đồng Bảo an không thể thông qua một nghị quyết có thể góp phần "chấm dứt căng thẳng leo thang và giảm bạo lực nhằm vào dân thường". Mỹ phủ quyết "đã cho thấy ý định thực sự của Washington với khu vực", theo Bộ Ngoại giao Nga.

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moskva tháng 2/2022. Ảnh: Reuters

Moskva cũng cáo buộc Washington phản đối "mọi sáng kiến về nhân đạo ngay từ đầu", cho rằng xung đột Hamas - Israel phản ánh "sự thất bại trong chính sách của Mỹ" tại khu vực, dẫn đến "sự leo thang thảm khốc hiện tại".

"Mỗi ngày trì hoãn không chỉ đồng nghĩa con số thương vong sẽ tăng nhanh mà còn khiến người dân ở khu vực bị phong tỏa phải tiếp tục chịu đau khổ", Moskva cho biết thêm. "Quyền tự vệ không có nghĩa là được phép trả thù hàng loạt và bừa bãi".

Trước đó, dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất kêu gọi ngừng bắn vì mục đích nhân đạo ở Gaza cũng không được Hội đồng Bảo an thông qua trong cuộc bỏ phiếu ngày 16/10, khi chỉ nhận được 5 phiếu ủng hộ, 6 phiếu trắng và 4 phiếu phủ quyết từ Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản.

Hội đồng Bảo an có 5 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực. Để được thông qua, một dự thảo nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không bị các thành viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga phủ quyết.

Cục diện chiến sự Israel - Hamas. Đồ họa: CNN

Xung đột Hamas - Israel bùng phát ngày 7/10 khi nhóm vũ trang kiểm soát Dải Gaza bất ngờ tấn công Israel, buộc nước này phải đáp trả. Sau hơn 13 ngày, chiến sự giữa Hamas và Israel đã khiến hơn 5.000 người thiệt mạng, khoảng 17.000 người bị thương ở cả hai bên.

Israel đã siết phong tỏa, triển khai hàng chục nghìn binh sĩ đến biên giới với Dải Gaza và yêu cầu hơn một triệu người ở miền bắc khu vực này sơ tán về miền nam. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 19/10 nói với các binh sĩ rằng họ sẽ sớm được thấy Gaza "từ bên trong", ám chỉ chiến dịch nhằm vào Hamas có thể sắp bắt đầu.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)