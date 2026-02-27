Nga bàn giao 1.000 thi thể binh sĩ cho Ukraine

Quan chức Điện Kremlin thông báo Nga đã hoàn tất đợt bàn giao 1.000 thi thể binh sĩ Ukraine và nhận lại 35 tử sĩ.

Vladimir Medinsky, cố vấn của Tổng thống Nga và trưởng đoàn đàm phán với Ukraine, ngày 26/2 thông báo Moskva đã hoàn tất thêm một đợt trao đổi thi thể với Kiev. Ông không nêu chi tiết về quá trình này, song đăng kèm hình ảnh các túi đựng thi thể được dỡ xuống từ xe tải.

Giới chức Ukraine chưa xác nhận thông tin về đợt trao đổi.

Hoạt động nhân đạo được hỗ trợ bởi Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), diễn ra giữa lúc Mỹ đang thúc đẩy Nga và Ukraine đàm phán chấm dứt xung đột.

Phái đoàn Mỹ và Ukraine gặp nhau ngày 26/2 tại Thụy Sĩ thảo luận về các cam kết hợp tác tái thiết Ukraine một khi chiến sự chấm dứt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kỳ vọng sớm tổ chức được cuộc gặp ở cấp lãnh đạo với Nga và Mỹ để đạt được nhất trí trong những vấn đề then chốt.

Các chuyên viên tham gia buổi trao trả thi thể quân nhân giữa Nga và Ukraine vào tháng 7/2025. Ảnh: AFP

Đây là cuộc trao đổi thi thể binh sĩ thứ hai giữa hai nước trong năm 2026. Lần đầu diễn ra hôm 29/1, khi Nga bàn giao 1.000 thi thể cho Ukraine để nhận về 38 tử sĩ. Tính trong năm 2025, Nga đã trao trả hơn 15.000 thi thể cho Ukraine và nhận về khoảng 400 tử sĩ.

Trao đổi tù binh, thi thể binh sĩ là lĩnh vực hợp tác hiếm hoi mà Nga và Ukraine còn duy trì trong xung đột. Sau vòng đàm phán trực tiếp ở thành phố Istanbul tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 6/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết hai bên sẽ trao đổi thi thể binh sĩ theo công thức "6.000 đổi 6.000", trong khi phía Nga nói rằng đây là thỏa thuận hồi hương đơn phương.

Ngoài ra, hai bên cũng cam kết trao trả toàn bộ tù binh bị thương nặng hoặc ốm và những người dưới 25 tuổi.

Nga từng cáo buộc Ukraine không tuân thủ thỏa thuận Istanbul về trao trả thi thể, còn Ukraine từng nói những thi thể mà phía Nga trao trả "có điểm bất thường" và đôi lúc lẫn thi thể người Nga.

Thanh Danh (Theo RT, Reuters, BBC)