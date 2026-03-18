Newland USA hoàn tất xác định mức lương EB-3 nghề sửa chữa ôtô

Hồ sơ xác định mức lương PWD cho chương trình EB-3 kỹ thuật viên sửa chữa ôtô do Newland USA triển khai đã được Bộ Lao động Mỹ phê duyệt, mở đường cho các bước tiếp theo.

Theo đó, hồ sơ PWD (Prevailing Wage Determination - xác định mức lương hiện hành) cho chương trình EB-3 Lao động Tay nghề ngành kỹ thuật viên sửa chữa ôtô đã đủ điều kiện thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình định cư Mỹ.

Đại diện công ty tư vấn di trú này chia sẻ, đây là cột mốc quan trọng của đơn vị khi xử lý thành công PWD cho chương trình EB-3 Lao động Tay nghề (Skilled Workers) trong ngành kỹ thuật viên sửa chữa ôtô.

"Kết quả này tiếp tục củng cố vị thế của chúng tôi trong lĩnh vực tư vấn định cư Mỹ tại Việt Nam", vị đại diện khẳng định.

Newland USA tham gia sự kiện EB-5 Expo do Uglobal tổ chức ngày 17/3 tại TP HCM. Ảnh: Newland USA

Trong quy trình EB-3, PWD là bước xác định mức lương tiêu chuẩn chủ tuyển dụng tại Mỹ phải trả cho lao động nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động Mỹ. Khi được phê duyệt, hồ sơ đủ điều kiện để tiếp tục các bước tiếp theo như đăng tuyển lao động tại Mỹ và nộp hồ sơ chứng nhận lao động (PERM).

Để PWD được thông qua, Newland USA đã trải qua quá trình phối hợp giữa doanh nghiệp, chủ tuyển dụng tại Mỹ, đội ngũ luật sư di trú và Bộ Lao động Mỹ. "Đây là bước quan trọng trong quy trình EB-3, phản ánh năng lực triển khai hồ sơ và sự minh bạch của các đối tác tham gia chương trình", đại diện công ty nói.

Đối tác tuyển dụng trong chương trình lần này là chuỗi nhà máy sản xuất ôtô tại Mỹ, tham gia vào hệ sinh thái cung ứng của các thương hiệu như Mercedes, Honda, Hyundai và KIA. Việc được DOL chấp thuận PWD cho thấy chủ tuyển dụng đáp ứng các yêu cầu về mức lương, môi trường và điều kiện làm việc đối với lao động nước ngoài.

Thành công này của Newland USA có thể mở ra cơ hội cho lao động có tay nghề trong lĩnh vực sửa chữa ôtô tại Việt Nam, đặc biệt là kỹ thuật viên sửa chữa, thợ máy hoặc chủ garage có kinh nghiệm thực tế, mong muốn làm việc và định cư lâu dài tại Mỹ qua chương trình EB-3.

Bên cạnh triển khai hồ sơ, Newland USA đã xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khách hàng trong quá trình tham gia chương trình. Theo đó, những ứng viên chưa có kinh nghiệm có thể tham gia các khóa đào tạo nghề và nhận chứng chỉ phù hợp trước khi nộp hồ sơ. Doanh nghiệp cũng triển khai chính sách hỗ trợ sau khi khách hàng sang Mỹ và cam kết hoàn phí 100% nếu không đậu visa và tổng thời gian xử lý hồ sơ vượt quá ba năm.

"Mục tiêu của Newland USA không chỉ dừng ở việc xử lý hồ sơ di trú, mà còn đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ quá trình định cư, từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ tại Việt Nam đến khi ổn định cuộc sống tại Mỹ", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Đội ngũ Newland USA tại hội thảo EB-3 "Sống là phải đáng giá" ngày 14/3. Ảnh: Newland USA

Trước đó, ngày 14/3, Newland USA tổ chức hội thảo cập nhật chính sách di trú Mỹ và chương trình EB-3 dành cho lao động tay nghề tại khách sạn Sofitel Saigon Plaza (TP HCM). Sự kiện thu hút nhiều khách tham dự quan tâm đến cơ hội định cư Mỹ qua con đường lao động hợp pháp.

Với chủ đề "Sống là phải đáng giá - Lấy thẻ xanh Mỹ chỉ từ hai năm trước khi luật di trú thay đổi", hội thảo phân tích bối cảnh chính sách nhập cư Mỹ trong giai đoạn mới. Các diễn giả cũng khuyến khích gia đình chủ động hoạch định kế hoạch cho tương lai.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần chia sẻ của ông Jack Runkle - cựu viên chức Lãnh sự quán Mỹ, người từng phỏng vấn hơn 60.000 hồ sơ visa tại hơn 17 quốc gia. Với vai trò cố vấn cấp cao tại Newland USA, ông đưa ra góc nhìn về quy trình xét duyệt visa Mỹ và chia sẻ kinh nghiệm giúp ứng viên chuẩn bị tốt hơn cho vòng phỏng vấn.

Qua các nội dung phân tích và đối thoại trực tiếp với chuyên gia, nhiều khách tham dự chia sẻ có thêm thông tin về chương trình EB-3, các bước cần chuẩn bị khi cân nhắc kế hoạch định cư Mỹ.

"Trong bối cảnh nhu cầu định cư nước ngoài gia tăng, việc chủ động cập nhật chính sách và lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp có thể giúp giảm rủi ro và nâng cao khả năng thành công của hồ sơ", đại diện Newland USA nhấn mạnh.

