Newland USA giới thiệu giải pháp lấy thẻ xanh Mỹ sau hai năm

TP HCMNewland USA tổ chức hội thảo định cư Mỹ vào lúc 8h15, thứ Bảy ngày 20/9, giới thiệu giải pháp EB-3, cơ hội lấy thẻ xanh định cư Mỹ sau hai năm.

Sự kiện được tổ chức tại Khách sạn Sofitel Saigon Plaza, phường Sài Gòn, TP HCM. Tại đây, ban tổ chức cung cấp thông tin di trú, giúp phụ huynh nắm bắt tổng quan về những lợi ích phát triển giáo dục tại Mỹ, đồng thời, giới thiệu giải pháp định cư qua diện EB-3 Lao động Tay nghề.

Hội thảo có sự tham gia của ông Jack Runkle - Cựu viên chức Lãnh sự quán Mỹ (công tác từ 2011-2020), người đã trực tiếp phỏng vấn hơn 60.000 hồ sơ visa tại hơn 17 quốc gia. Ông sẽ chia sẻ bí quyết phỏng vấn thành công và làm rõ những quan niệm sai lầm phổ biến về visa Mỹ.

Ông Jack Runkle - cựu viên chức Lãnh sự quán Mỹ. Ảnh: Newland USA

Ngoài chia sẻ chuyên môn, Newland USA còn cập nhật chính sách di trú Mỹ mới nhất nửa cuối năm 2025, chia sẻ góc nhìn từ các phụ huynh có con sang Mỹ theo diện EB-3. Khách tham dự còn có cơ hội nhận combo ưu đãi gồm: voucher 7.000 USD và hai chỉ vàng SJC.

Đội ngũ Newland USA tư vấn về lĩnh vực di trú, đồng hành cùng khách hàng từ khâu tư vấn, xử lý hồ sơ đến khi phỏng vấn visa thành công tại Mỹ. Ảnh: Newland USA

Ông Châu Tâm Luân, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Newland USA, cho biết đơn vị hiểu rõ trăn trở của các bậc cha mẹ về tương lai con cái. "Với EB-3 Lao động Tay nghề, phụ huynh không chỉ tối ưu chi phí mà còn trao cho con cơ hội học tập, lập nghiệp lâu dài tại Mỹ – nơi có nền giáo dục tiên tiến và môi trường phát triển toàn diện", ông nói.

